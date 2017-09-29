Dos rapiñas y destrozos en los festejos de Peñarol

HINCHAS VIOLENTOS

Policía montó importante operativo y detuvo a 23 hinchas.

Los vidrios de decenas de vehículos recibieron pedradas de hinchas de Peñarol. Foto: minterior.gub.uy

El fuerte operativo de seguridad montado durante los festejos del aniversario 126 del Club Peñarol dejó un saldo de 23 personas detenidas, dos por rapiña y el resto por desórdenes, según informó el Ministerio del Interior.

La celebración se desarrolló hasta la hora 2:30 de ayer en distintas zonas de Montevideo, en particular en Pocitos y Parque Batlle, es decir, en los alrededores del Estadio Centenario.

De los detenidos por la Policía, 15 son mayores de edad y 8 menores. Los mayores fueron derivados al Juzgado de Faltas de 1er. Turno, en donde se dispuso que fueran emplazados sin fecha. Los menores de edad fueron entregados a sus familiares responsables.

De las personas detenidas por rapiña, una asaltó un ómnibus e intentó fugar saltando una reja de gran altura pero sin fortuna; terminó fracturándose un pie. Los mismos policías que lo detuvieron se encargaron de trasladarlo a Traumatología del Hospital de Clínicas, en donde le realizaran las placas que evidenciaron las lesiones.

El otro rapiñero fue arrestado cuando recién había robado a un transeúnte. Los asaltantes fueron conducidos a declarar en la jornada de ayer ante el Juzgado Penal de 18° Turno.

Explosión carbonera.

Todo comenzó al caer el sol. Lentamente cientos de hinchas fueron llegando a la zona de exclusión definida por la Policía. A la medianoche se disparó la pirotecnia en la costa de Montevideo al igual que en diversos barrios y ciudades del interior.

Con el pasar de las horas se registraron diversos incidentes en los puntos de mayor convocatoria. Los daños más graves tuvieron lugar en las inmediaciones del Parque Batlle, como ser en el cruce de la Avenida Garibaldi y Humaitá. En ese sitio, un centenar de hinchas se ocupó de apedrear vehículos y provocar destrozos en luminarias y contenedores. Cuando la Policía comenzó a dispersarlos respondieron lanzando piedras. No hubo uniformados heridos.

Debajo de la Tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario se instaló un grupo de parciales que con piedras y palos intentaron romper la red de iluminación de la calle.

Controles.

En la semana previa a los festejos, el Ministerio del Interior había advertido que colocaría cámaras de identificación facial en las zonas de festejo habituales. Los registros que allí se obtuvieran se sumarían a la base de datos de hinchas con antecedentes por disturbios. Durante el operativo se movilizó a decenas de efectivos policiales pie a tierra, con apoyo de blindados, patrulleros, grupos de choque, drones y hasta un helicóptero.

Un Homenaje a Hernán Fioritto.

El domingo tuvo lugar en Santa Lucía un homenaje a Hernán Fioritto, el hincha del Club Atlético Peñarol, de 21 años, baleado durante los festejos del 28 de septiembre de 2016. Fioritto falleció el 4 de noviembre de ese año, y el homicidio derivó en el procesamiento penal de varios hinchas del Club Nacional de Fútbol.