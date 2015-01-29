Dos rapiñas a comercios anoche; en una le dieron una piña a la cajera

Anoche hubo dos rapiñas a comercios en diferentes barrios de Montevideo. En un caso el ladrón golpeó a una empleada porque demoraba en abrir la caja y al irse efectuó disparos.

Dos hombres con armas de fuego entraron anoche a un comercio ubicado en calle Chimborazo y avenida general Flores (Cerrito). Amenazaron a los presentes y pidieron el dinero de la recaudación.

Al ver que la víctima se ponía nerviosa y no podía abrir la caja, uno de los delincuentes le dio una piña en la cara. Se apoderaron del dinero y se fueron. Antes de irse efectuaron dos disparos dentro del local, pero no hirieron a nadie, informa la Jefatura de Policía de Montevideo. El local posee cámara de vigilancia.

La otra rapiña ocurrió también anoche, pero en el barrio Victoria.

Mientras un móvil de Bus Seguro transitaba por las calles Carlos María Ramírez y Agustín Muñoz vieron a un hombre salir corriendo de un local con un casco puesto. Por lo cual lo persiguieron.

A unos metros el hombre intentó subir a un auto que estaba estacionado, por lo que la policía le dio la voz de alto. Este salió corriendo, tropezó en el pavimento, cayó y se golpeó. En ese momento la policía lo detuvo y lo trasladó a un centro médico. Le diagnosticaron "traumatismo de rostro, traumatismo ocular, cerrado izquierdo y herida contusa en mentón".

La Policía pudo comprobar que el hombre había rapiñado mediante amenazas con arma de fuego a un local de Carlos María Ramírez y Agustín Muñoz.

El Juzgado Penal de 18vo. turno citó para hoy a la damnificada, a funcionarios aprehensores y a testigos.



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