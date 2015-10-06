Dos ómnibus chocaron esta mañana y 22 pasajeros sufrieron lesiones

A primera hora de esta mañana dos ómnibus chocaron en 8 de Octubre y Gobernador Viana. Como consecuencia, 22 pasajeros sufrieron lesiones, aunque nadie resultó herido de gravedad. Hay versiones cruzadas sobre la responsabilidad del accidente.

Esta mañana dos ómnibus que circulaban por avenida 8 de Octubre chocaron a la altura de Gobernador Viana, en la zona de la Unión.

Se trata de un ómnibus de la empresa Casanova y otro de Cutcsa.

Según relataron varios lectores de El País en redes sociales el accidente ocurrió a primera hora de la mañana y 22 pasajeros resultaron heridos a raíz del impacto, aunque ninguno de ellos de gravedad.?

Dos ómnibus chocaron en 8 de octubre y Gobernador Viana. Foto: @enferignafernan

Desde la empresa Casanova dijeron a El País que el ómnibus de la misma había salido de Sauce minutos después de las 5 de la mañana y señalaron que en la esquina en que ocurrió el accidente hay semáforos funcionando.

También dijeron que hay versiones cruzadas sobre la responsabilidad del siniestro, ya que ambos conductores afirman haber estado circulando de forma correcta.

