Dos muertos en Sayago por guerra de traficantes

En allanamientos realizados en Cerro Norte, Casabó, Borro y 40 Semanas, efectivos policiales constataron el enorme poder de fuego de traficantes de drogas. Utilizan subfusiles calibre .30 y armas de guerra argentinas FAL.

El 26 de junio de 2014, un Chevrolet Spark azul se detuvo en un semáforo en camino Ariel y avenida Sayago. En los asientos delanteros viajaba un matrimonio y atras, dos niños. Una lluvia de balas cayó sobre el auto. Los adultos recibieron 25 impactos.

En las investigaciones efectuadas junto con la Policía, el juez del caso, Nelson Dos Santos, percibió que una de las víctimas había intentado matar a otro individuo en el marco de una puja por venta de drogas. El caso reveló al magistrado la punta de un iceberg que incluía homicidios y tentativas de asesinatos, drogas y accionar mafioso de bandas de traficantes que compiten entre sí por las "bocas" de drogas ubicadas en zonas populosas.

Aquel crimen tuvo secuelas: entre el martes 27 y ayer, dos hombres fueron ultimados de varios balazos en Sayago.

Efectivos policiales consideran que ambas muertes están relacionadas con esa guerra entre narcotraficantes por deudas impagas. "Se trata de ajustes de cuentas", dijo un jerarca ministerial a El País.

El último homicidio, ocurrido en la mañana de ayer, tuvo ribetes extraños. Richard Gustavo S.V., de 36 años, fue encontrado sin vida en un pasillo de una casa ubicada en la intersección de Continuación Behring y Camino Edison. Al lado del cuerpo, había un revólver.

Richard Gustavo, quien tenía antecedentes penales, recibió 12 disparos de arma de fuego en cadera, espalda y tórax.

Investigadores de la Zona III (Mendoza y barrios aledaños) encontraron vainas de balas de distintos calibres que vinculan una casa ubicada en la calle Ignacio Perdralvez con el hecho. Esa propiedad tenía múltiples daños a ventanas y la puerta forzada. Había un gran desorden en el interior de la vivienda. Los policías también constataron varios disparos en su fachada realizados desde el exterior, informó ayer la Jefatura de Montevideo.

Otra casa, ubicada a metros de la anterior sobre la calle Ignacio Perdralves, los policías hallaron cartuchos y vainas de armas de fuego, así como también partes de vehículos. Cinco perros de raza Pitbull custodiaban esa casa.

La Jefatura de Montevideo también informó ayer que un móvil policial fue enviado a un centro de salud debido al ingreso de un hombre herido de múltiples balazos. Un médico trasmitió a los policías que la víctima había fallecido. Se trataba de Christian Daniel P.M., de 20 años.

Testigos señalaron a policías que el homicidio ocurrió el martes 27 en las inmediaciones de Dieulafoy y Máximo Santos.

Los narcos con armas de guerra

En allanamientos realizados en Cerro Norte, Casabó, Borro y 40 Semanas, efectivos policiales constataron el enorme poder de fuego de traficantes de drogas. Utilizan subfusiles calibre .30 y armas de guerra argentinas FAL. Se decomisó pistolas 9 milímetros y armas cortas con cargadores adulterados para llevar más balas.

Disputas entre narcos generan violencia en el barrio Sayago. Foto: Archivo El País.

Uno fue acribillado de múltiples disparos en una vivienda