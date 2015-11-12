Dos muertos a balazos a orillas del arroyo Miguelete

Un hombre de 46 años, poseedor de varios antecedentes penales, y otro joven de 18, sin antecedente, fueron acribillados ayer de mañana en el barrio Lavalleja, en una plaza ubicada en José Batlle y Ordóñez y Behring, cerca de la ribera del arroyo Miguelete.

Fue próximo a las 7:00 cuando los dos estaban tomando mate. Recibieron varios disparos y cayeron al costado de un murito que bordea el arroyo.

Según informó la Policía a Subrayado, uno de los fallecidos era un conocido delincuente apodado "El Richard" que es dueño de varios caballos y vivía en el barrio 40 Semanas.

La Jefatura de Montevideo lo identificó como Richard Arnold Arnould. Su nombre cobró notoriedad en 2001 cuando estaba preso en el Penal de Libertad e integraba la "banda de Pierri", que tuvo un incidente con otra liderada por el "Rambo", fallecido de forma violenta.

La otra víctima es un joven que trabajaba con él como peón cuidando los caballos en el parque, y que fue identificado como Damián Núñez.

Según testigos, un auto de color blanco pasó frente a las víctimas con cuatro ocupantes, los que efectuaron varios disparos, dándose a la fuga.

Policía Científica realizó pericias en el lugar y constató varios impactos de bala en los cuerpos de las víctimas, y recogió vainas de calibre 9 mm.

Horas más tarde se encontró un vehículo blanco prendido fuego en las inmediaciones de Arechavaleta y Pablo Nin y González, donde se incautaron dos chapas matrícula.

Dicho auto habría sido robado el pasado 3 del corriente mes en la zona de Cairoli y Cavour y guardaría relación con los homicidios.

Hasta el momento no había ningún detenido en relación con el hecho.

Policía Científica halló el celular del fallecido con mensajes borrados. Foto: María Inés Hiriart

Estaban tomando mate y los acribillaron desde un automóvil