Dos heridos de gravedad en tiroteo entre policías y ladrones en La Unión

Los heridos son dos de los tres delincuentes que participaron en una serie de robos ocurridos en ese barrio de Montevideo en la tarde de este viernes.

Tres delincuentes (dos hombres y una mujer) se tirotearon en la tarde de este viernes con efectivos policiales en el barrio La Unión luego de cometer una serie de robos y asaltos. La balacera dejó a dos de los ladrones heridos de gravedad e internados en centros de salud de la capital.

Todo comenzó con un asalto a un almacén y el posterior robo de la cartera de una mujer. En estos casos, utilizaron una pistola de juguete. Luego asaltaron una panadería, donde robaron una pistola 9 milímetros al guardia de seguridad, informó Subrayado.

Pero la mujer que había sido asaltada antes logró alertar a la Policía, que llegaron al lugar justo cuando los delincuentes salían de la panadería. Ahí comenzó un tiroteo en el que uno de los delincuentes resultó herido en la cabeza, siendo llevado de urgencia a un hospital.

Sus cómplices seguían repeliendo a los uniformados a los tiros. La mujer pudo escapar del lugar, pero el hombre optó por esconderse en una esquina, donde tenía en la mira de su arma a una mujer policía.

Pero un colega en armas, que estaba de particular circulando en su vehículo, se percató del riesgo que sufría la uniformada. Detuvo la marcha y alertó al delincuente que abandonara su actitud, quien hizo caso omiso, disparó y luego se dio a la fuga.

Pero el policía persiguió al delincuente, le disparó y logró tirarlo al suelo. El ladrón siguió disparando, pero el agente pudo repeler el ataque final.

El ladrón también fue herido de gravedad y trasladado a un hospital.

Hay preocupación a nivel jerárquico por la cantidad de homicidios. Foto: L. Carreño

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