Dos heridos de bala en un intento de rapiña

Efectivos de la Seccional 9ª (Parque Batlle) investigan un intento de rapiña a una pareja que se encontraban charlando dentro de un auto en la madrugada del lunes 20. Los delincuentes, al no poder ingresar al auto, abrieron fuego contra la pareja hiriéndolos a ambos.

La Jefatura de Montevideo informó ayer que un hombre de 30 años y una mujer de 18 años ingresaron a la emergencia de un nosocomio con heridas de bala.

Personal de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía de Montevideo de la Zona II (Carrasco y barrios costeros) se dirigió al lugar tras recibir una comunicación del Sistema de emergencia 911.

Los policías encontraron al hombre —L.G.R.P.— con múltiples impactos de bala en el abdomen. Posteriormente, esta persona fue derivada a un CTI de un hospital cercano. La mujer —M.P.F.Y.— recibió un impacto de bala en la pierna.

La víctima, de 18 años, relató a los policías que se encontraba conversando con su pareja dentro de su vehículo, en la calle Doctor Washington Beltrán y Ayacucho, cuando fueron sorprendidos por tres desconocidos masculinos.

Los individuos intentaron abrir su auto y al no poder lograrlo abrieron fuego contra el mismo hiriendo a la pareja. Luego se dieron a la fuga.

La víctima relató a los policías que era muy posible que los delincuentes tenían como objetivo robarles el vehículo.

La Policía cree que los sujetos pensaban utilizar el auto para una rapiña y luego dehacerse del mismo.

Parque Batlle