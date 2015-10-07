Dos fugas de presos por mes en hospitales

El Ministerio del Interior y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) informaron ayer en el Parlamento que en los últimos siete meses un total de 18 presos escaparon de sus custodios cuando estaban en centros asistenciales.

El ministro Eduardo Bonomi lo imputó en muchos casos a problemas de procedimiento y "exceso de confianza" de los custodias. En la comisión especial sobre seguridad del Senado, Bonomi dio cuenta de la existencia de siete casos de fugas, pero la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, lo corrigió diciendo que había once situaciones más que el ministro no mencionó.

Muñiz contó los casos de nueve personas imputables que fugaron del Hospital Vilardebó en junio, más otras dos en abril en el mismo centro asistencial. Además hubo fugas en el Hospital Escuela del Litoral de Paysandú, en el Hospital Maciel y en el Hospital de Clínicas; en este caso el delincuente aprovechó un descuido de su custodia para arrebatarle el arma y dispararle, retirándole el juego de llaves de los grilletes para liberarse y huir del hospital.

El senador nacionalista Javier García hizo notar que la policía tiene "discrepancias y contradicciones" en los instructivos sobre el manejo de los presos en los hospitales.

Proeza gramatical.

En la comisión se produjo un momento de tensión cuando García informó que el Ministerio del Interior había subido a su sitio web varias horas antes de la comparecencia de Bonomi un comunicado dando cuenta de las "contundentes explicaciones", según dice ese artículo, del ministro ante los senadores.

Bonomi quedó en una situación extremadamente incómoda y apenas pudo explicar que no había leído el comunicado. Esto, a su vez, dio pie a que García le dijera que no era posible que no supiera lo que ya estaba difundido en el sitio web del ministerio.

"Eso es una falta de respeto al Parlamento y a la comisión, y una falta de seriedad absoluta", dijo García.

"Además, con frases entrecomilladas que el ministro no pronunciaría hasta horas después. Es una proeza de la gramática ser contundente cuando aún no se ha hablado", añadió el senador del Partido Nacional.

18 en siete meses