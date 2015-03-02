Dos encapuchados rapiñaron estación de servicio

Los delincuentes llegaron en una moto y con sus rostros cubiertos, redujeron al empleado y robaron, además de causar daños en el minimercado.

Dos hombres encapuchados rapiñaron una estación de servicio en la zona de Las Canteras.

Sobre las 4 de la madrugada de este lunes los dos delincuentes llegaron en una moto al local, ubicado en Camino Carrasco y Cambay.

Inmediatamente redujeron al empleado y lo obligaron a tirarse al piso en el costado de la estación.

La víctima contó a la Policía que se quedó en ese lugar y escuchó un ruido fuerte en el minimercado. Cuando notó que los delincuentes se habían ido, constató que le habían robado la billetera con dinero y había daños en la puerta del comercio.

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