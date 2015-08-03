Dos dueños de locales baleados en rapiñas

Los dueños de un supermercado y de una estación de servicio resultaron baleados en dos rapiñas. Una ocurrió en Empalme Sauce y la otra en Parque del Plata. En ambos casos los delincuentes lograron huir con dinero: unos $ 23.000 y US$ 500.

Según informó Subrayado, un hombre de 51 años, propietario de la estación de servicio ubicada en la intersección de las rutas 6 y 7 (Empalme Sauce), resultó herido de bala en el transcurso de una rapiña. El pistero de la estación fue sorprendido por un desconocido que lo amenazó con un arma de fuego y lo llevó al interior del local. Efectuó dos disparos y se apoderó del dinero, unos $ 3.000, para luego darse a la fuga. En este hecho, el dueño de la estación resultó herido en el costado izquierdo de su abdomen y fue derivado a un centro asistencial de la capital.

El otro asalto que terminó con un herido de bala ocurrió en un supermercado de Parque del Plata, ubicado sobre el kilómetro 47,200 de la Ruta Interbalnearia.

Una mujer de 36 años, esposa del dueño del local, fue sorprendida por dos encapuchados que la amenazaron con armas de fuego y le exigieron el dinero. Al percibir la situación, el dueño del supermercado se trabó en lucha con uno de los delincuentes recibiendo dos impactos de bala: uno en la mano y otro en la pierna.

Los delincuentes se apoderaron de $ 20.000 y US$ 500 en este atraco, para luego darse a la fuga en una motocicleta por Ruta Interbalnearia.

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