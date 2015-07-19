Dos dominicanos y un uruguayo a la cárcel por secuestro de empresario

El empresario fue secuestrado el 11 junio en el barrio Brazo Oriental, y fue encontrado por la Policía con un balazo en el brazo. En las últimas horas la Justicia procesó con prisión a tres personas.

Tres hombres, dos de ellos dominicanos y uno uruguayo, fueron procesados con prisión en las últimas horas por haber participado del secuestro del empresario ocurrido en junio en Brazo Oriental.

El Ministerio del Interior informó que se trata de un hombre uruguayo con iniciales M.G.R.O., de 27 años, y otros dos dominicanos, J.C.F. y F.M.R. de 24 y 27 años respectivamente.

La Justicia también solicitó la captura de otro hombre de nacionalidad dominicana, identificado como D.M.M. de 34 años.

El secuestro.

La mañana del 11 de junio, cerca de las 8.30 horas, el servicio policial de emergencia 911 recibió la denuncia de que dos personas armadas introdujeron por la fuerza a otra persona en un vehículo, en la zona de

avenida General San Martín y Felipe Contucci.

Quien denunciaba lo ocurrido dijo que escuchó el disparo de un arma de fuego y pudo brindar la descripción del vehículo al que fue subido el empresario, así como la matrícula del mismo.

Rápidamente se montó un fuerte operativo policial y el rápido accionar permitió descubrir poco tiempo después una camioneta que coincidía con la descripción aportada, así como la matrícula, en la intersección de las calles Nogueira e Iraola, en el barrio Marconi. También cerca se encontró un rastro de sangre.

La investigación permitió que la Policía llegara hasta una precaria vivienda donde se encontró la víctima, amarrada a una silla. También estaban dos personas, ciudadanos dominicanos mayores de edad, que fueron arrestados. Además se incautó un arma de fuego.

Divulgaron foto del vehículo en el que se llevaron al empresario. Foto: Jefatura de Policía

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