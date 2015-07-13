Dos detenidos por homicidio en Maldonado; uno confesó agresión

Horas atrás, quien era sospechoso de haber matado a la mujer de 65 años en Maldonado fue detenido y confesó ante la Policía haberla empujado. Hay otro hombre detenido y ambos declaran esta tarde.

En las últimas horas de ayer domingo la Policía detuvo al hombre sospechoso de haber matado a María Celia Zevallos Denis de 65 años en su casa del barrio Scalone (Maldonado), según informa Maldonado Noticias.

Este individuo y otros dos hombres habían sido capturados a una cuadra de la casa de la víctima y conducidos a la Seccional 6° de ese departamento, el sábado. Pero en dependencias policiales el hombre negó cualquier relación con el crimen y durante el interrogatorio apuntó a otro.

Por esta razón, fue dejado en libertad. Pero poco después se conoció el contenido de imágenes de una cámara de seguridad donde, según los investigadores, se aprecia a la misma persona que sale de la casa con la garrafa de 13 kilos al hombro.

Ahora, detenido nuevamente, reconoció que estuvo con la mujer y dijo que solamente la empujó, pero esto no coincide con las lesiones que presentaba ella.

La mujer fue hallada muerta el viernes en su habitación del chalet Yuma, ubicado sobre la acera oeste de la calle Simón del Pino, a media cuadra de la avenida Aiguá en el barrio Scalone de la capital fernandina.

El hombre permanece detenido y esta tarde deberá declarar. Según informó Jefatura de Policía de Maldonado, hay otro hombre detenido que también deberá declarar.

La Policía detuvo al asesino de la mujer de 65 años. Foto: Ricardo Figueredo

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