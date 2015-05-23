Doce procesados y diez bocas de venta de droga cerradas en operativo

La banda de narcos estaba integrada por una docena de personas, mujeres y hombres, quienes tenían diferentes roles cuyo objetivo era colocar cocaína “estirada” con todo tipo de elementos.

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado culminó en las últimas horas el operativo “Silencio” que terminó con doce personas procesadas y diez bocas de venta de cocaína clausuradas en la capital fernandina.

El caso comenzó el pasado 8 de mayo con la detención de una mujer identificada como Mónica Gutiérrez, la mula de la organización.

En el procedimiento la mujer tenía en su poder casi medio de cocaína en grado extrema de pureza la que luego era “cortada” con todo tipo de elementos. La vigilancia de esta banda llevó varios meses de recolección de información como así también la interceptación de las comunicaciones de los celulares de los involucrados.

Esto permitió reunir las pruebas suficientes para llevar el caso ante el juez penal de turno quien dictó las correspondientes órdenes para interceptar llamadas telefónicas, realizar los allanamientos y las siguientes órdenes de detención.

En las últimas horas fueron detenidos los demás integrantes de la organización que operaba desde diez puntos de venta ubicados en el barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina.

La banda de narcos estaba integrada por una docena de personas, mujeres y hombres, quienes tenían diferentes roles cuyo objetivo era colocar la cocaína “estirada”.

Los procesamientos con prisión fueron dictados por el juez de turno a partir de la comisión de un delito establecido en el articulo 31º de la ley 14294 en la hipótesis de “negociación”. Este fue el caso de una mujer. Un hombre y una mujer marcharon a prisión imputados de un delito de suministro de estupefacientes.

Otros seis, una mujer y cinco hombres, marcharon a prisión imputados del delito previsto por el artículo 57º de la ley 14292 en la redacción dada por la ley 17.016 en la modalidad de “asistencia” a los narcotraficantes. Otras dos mujeres fueron procesadas por el mismo delito aunque deberán cumplir arresto domiciliario total durante 90 días.

La mujer que oficiaba de “mula” marchó a prisión imputada de un delito de transporte de narcóticos.



Delegación sindical de policías planteó preocupación por retiro de airbags. Foto: R.Figueredo.

maldonadoMARCELO GALLARDO