Diyab: "Fui víctima de una prisión injusta, si algo se asimila al terrorismo es lo que yo viví"

El comerciante palestino Omar Khader Attalla denunció la semana pasada a Jihad Diyab, uno de los exreclusos de Guantánamo,de formar parte del Estado Islámico.



Según el comerciante residente en Rivera había sido denunciado por Diyab, quien asegura que le robó US$ 30,000.



El abogado del sirio de origen libanés, Juan Segura, dijo que se enteró de la denuncia de Khader Attalla por un periodista que se lo consultó. "El abogado del denunciado dijo que no había hecho esa denuncia, que no sabe cómo llegó a los medios", indicó.



Segura afirmó que su cliente "niega cada uno de los puntos de esa acusación" y añadió que mantuvo una conversación sobre este tema con Diyab, quien manifestó: "Yo he sido víctima de una prisión totalmente injusta, si algo se puede asimilar al terrorismo, es lo que yo he vivido".



Consultado sobre cómo obtuvo los US$ 30 mil que Khader Attalla presuntamente le robó, Segura manifestó que fue a través de varias transferencias monetarias de familiares residentes en Siria y Turquía.



"No fue que el recibió 30 mil dólares juntos, eso sucedió en un lapso de cuatro o cinco meses, donde mi cliente pide ayuda a los familiares de Siria y de Turquía para que hicieran un esfuerzo y lo puedan ayudar en un emprendimiento que el propio denunciado (Khader Attalla) le ha planteado cuando se encontraba en Montevideo, de empezar a trabajar con él, vender mercadería".

Señaló que la mayor parte de las partidas fueron enviadas a través de Western Union, pero también hubo parte de ese dinero que fue entregado a allegados a Khader Attalla en uno de esos países, por parte de familiares de Diyab.



"Se hizo la entrega y no sé cómo llega el dinero por esa vía, si fue por Western Union o si otra persona lo trajo directamente, pero el dinero llega a las manos del denunciado", afirmó el abogado de Diyab.



El abogado de Khader Attalla, Mariano Camacho, señaló en cambio que su cliente no le debe dinero al sirio.



Según informó la fiscal penal de Rivera, Bettina Ramos al programa "Inicio de Jornada" de Radio Carve, por directiva de la Fiscalía de Corte, la denuncia de Omar Khader Attalla fue elevada a Delitos Complejos en Montevideo y la Policía investiga si efectivamente Diyab integra el Isis.

Khader denunció el 13 de diciembre a Diyab por apropiación indebida de un teléfono celular y por amenazas de muerte. "Diyab nunca pagó servicios que Khader le brindó", por ejemplo, el pago de pasajes y de alimentación por US$ 5.000, señaló el asesor legal del comerciante.



Camacho dijo a Inicio de Jornada que él no está manejando una denuncia de Khader hacia Diyab sobre su presunta participación en el Estado Islámico, sino una por un presunto robo de un celular.



"Si Diyab tuviera la posibilidad de obtener dinero de Medio Oriente como para que un comerciante mantuviera su negocio, estaría establecido en un lugar, esto surge del sentido común. La realidad es que Diyab no tiene plata, necesitaba la ayuda de mi cliente", afirmó.