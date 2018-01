Dispensan más de 400 vacunas en 24 horas

El MSP informó a El País que ayer en el centro vacunatorio del Hospital Pereira Rossell se inocularon 191 personas mientras que en el que está ubicado en el Hospital Militar se vacunó a 278 pacientes.

Por otro lado, el martes pasado en el del Pereira se vacunó a 121 personas y en el Militar a 140. En total, durante los dos días, 730 personas pasaron por los dos vacunatorios.

En las cifras no se consideran todas aquellas vacunas dispensadas en el Puerto de Montevideo. Ayer el MSP desmintió que hubiera retraso en la expedición de números para vacunarse contra la fiebre amarilla.

Dado el aumento de la demanda por la cantidad de personas que tienen pensado viajar a Brasil, aumentaron las consultas en diferentes centros de salud. Por ello, el MSP agregó centros vacunatorios y empezó a fraccionar las dosis hasta en cinco veces. Las personas de dos años y más que viajen a Brasil recibirán la vacuna, que consiste en una dosis de 0,1 ml, sin necesidad de agendar fecha y hora en el vacunatorio del Centro Hospitalario Pereira Rossell (entrada por Lord Ponsomby) que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Además se dispuso el vacunatorio de Sanidad Militar (8 de Octubre 3050) que funciona de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas.

En las zonas más selváticas de Brasil, donde proliferan los mosquitos, es más frecuente el contagio. Pero hace dos años la epidemia alcanzó áreas más costeras, en especial a Minas Gerais. Resulta que en los últimos meses, el brote (que a priori no es nuevo) llegó también a los Estados de Río de Janeiro, Bahía y Espíritu Santo. Justo algunas de las áreas con más turismo y más frecuentadas en carnaval.

En Uruguay no hay fiebre amarilla desde hace un siglo, razón por la cual la población no tiene los anticuerpos. La vacuna se da en una sola dosis y su efecto dura toda la vida, pero no está exenta de contraindicaciones o limitantes. Demora diez días en comenzar su efecto inmunológico, razón por la cual si viaja la semana que viene ya no tiene sentido vacunarse.