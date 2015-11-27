Disparan desde una moto a dos policías

Desconocidos dispararon a dos policías que estaban en una patrulla en la esquina de Pedro De León y Francisco Álvarez en la zona del barrio Conciliación. Uno de los funcionarios resultó herido de bala en el hombro.

Los funcionarios estaban realizando el patrullaje en la zona cuando en determinado momento estacionaron en esa esquina, el pasado martes a las 22:55.

Testigos indicaron a la Policía que escucharon varias detonaciones y vieron una moto con dos hombres que se iba del lugar a gran velocidad.

Debido a los disparos M.L.C.O, 45 años, que iba de acompañante en el auto policial, fue herido de bala en el hombro, mientras que el chofer de la patrulla resultó ileso, según informó la Jefatura de Policía.

Hasta ayer no había novedades de los dos sujetos que atacaron a los policías y a la patrulla, que resultó con varios impactos de bala.

Días pasados, el sindicato policial de Salto planteó al Ministerio del Interior su preocupación por las pedradas que sufren en procedimientos y recorridas.

Barrio Conciliación