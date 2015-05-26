Disminuye un 50% la vandalización de contenedores de basura

El titular de Bomberos, Raúl Díaz, destacó que la videovigilancia funcionó como un instrumento que permite incidir en forma directa en la detención inmediata de personas que atenten contra los contenedores.

La Dirección Nacional de Bomberos informó que se redujo en un 50% la vandalización de contenedores de basura, pero destacó que el número de intervenciones mensuales sigue siendo alto.

El titular de esa dirección, Raúl Díaz, dijo que las diferentes herramientas que el Ministerio del Interior ofreció a los funcionarios policiales contribuyó para que bajara la frecuencia de este delito.

El jerarca destacó la videovigilancia como una herramienta que permite incidir en forma directa en la detención inmediata de personas que atenten contra los contenedores, informó hoy la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom).

"Antes teníamos unas 30 intervenciones diarias y ahora tenemos entre diez y quince aproximadamente. Es decir, unas 300 o 400 intervenciones (mensuales) aproximadamente", explicó Díaz.

Bomberos tiene dos unidades específicamente para esta tarea. Una dentro del Cuartel Centenario y otra en el destacamento de Belvedere.

Díaz recordó que si algún ciudadano presencia en su barrio la vandalización de contenedores no dude en llamar al 911 y denunciarlo.

