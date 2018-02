Directorio nacionalista analizará la situación de AFE: 21 días sin trenes

El debate público en estos días se centra en los cargos de confianza en el Estado y ha pasado desapercibido un hecho inusual: desde hace 21 días que en Uruguay no corre ningún tren, ni de carga ni de pasajeros por la paralización generada por una medida sindical de la Unión Ferroviaria que protesta por lo que considera el despido "intempestivo" e injustificado de 4 trabajadores a los que AFE acusa de robo de bienes de la empresa.

El director blanco de AFE, Alfonso Lereté, pidió para ser recibido el próximo lunes por el directorio nacionalista para informar de la situación sobre la que ya adelantó algunos datos al senador Luis Lacalle Pou. "Acá hace 21 días que está paralizado el transporte ferroviario de carga y pasajeros y eso no puede pasar si queremos ser una empresa seria. No hay actividad en los talleres. Yo pido (al directorio de AFE) que se muestren las pruebas que hay para realizar los despidos y se termina el problema porque el gremio no va a responder a cuatro personas que cometieron irregularidades. No se respondió absolutamente nada. Quiero creer que hay pruebas y las estoy esperando. Se afectó a 1.200 pasajeros diarios y toda la operativa de carga. La empresa no está facturando nada", señaló Lereté.

En el marco del conflicto están ocupados las oficinas administrativas de la estación Carnelli y los talleres en el barrio Peñarol. Mariano Pouso, secretario general de la Unión Ferroviaria, dijo a El País que los despidos fueron "intempestivos" y afectaron el honor de las cuatro personas involucradas que fueron despedidos sin que se mencionara como causal "notoria mala conducta" ya que como causal fue mencionada la necesidad de implementar una "reestructura". Otras dos personas fueron despedidas pero son "cargos de confianza", no están agremiadas y el sindicato no ha hecho gestiones por ellas.

Pouso dijo que la Unión Ferroviaria planteó al gerente general de AFE, Enrique Cabrera, atender el servicio de pasajeros en la estación Carnelli con una guardia gremial pero que el pedido fue rechazado. El presidente del PIT, Fernando Pereira y el secretario general, Marcelo Abdala, están mediando para encontrar una solución. "El ministerio de Trabajo propuso un "camino del medio" con el que estamos de acuerdo pero el ministerio de Transporte no está de acuerdo. Querían que diésemos señales de flexibilización corriendo un tren de combustible. Realmente, parece que los pasajeros al Ministerio de Transporte no le importan", sostuvo.