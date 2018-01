Director blanco de Antel sostiene que hubo "errores" y "mala gestión de comunicación"

Gustavo Delgado, integrante del directorio de Antel por el Partido Nacional, envió una carta a su sector en la que reconoce una serie de "errores" cometidos por la empresa a la hora de comunicar los cambios en los planes, que comenzaron a regir el pasado 1° de enero, pero que ante los reclamos de los clientes luego se modificaron y ahora son opcionales.



Delgado recuerda en su carta que su sector votó en contra los cambios planteados, aunque finalmente se decidieron llevar adelante por contar con la mayoría de los votos. Y aclara que si bien "hubo agregados y ajustes tarifarios en todos los productos de la empresa, el debate se generó en torno a una de las líneas de servicio, específicamente los planes móviles LTE".



El director resalta que a pesar de que Antel y "todas las empresas del rubro se encuentran abocadas a la búsqueda de aumentar la cantidad y calidad de los servicios que brindan así como explorar nuevas líneas de negocios que ofrecer a sus clientes" y la idea es adecuar "el uso de los planes al comportamiento del cliente", hubo una serie de errores cometidos.



Delgado señala que hubo "errores técnicos y operativos de información contradictoria, enviados automáticamente por determinados servidores, emitidos vía SMS a miles de clientes justo sobre la medianoche que no fueron previstos por los responsables del área".



Sostiene que además hubo "mala gestión en el procedimiento de comunicación hacia los clientes y hacia la interna de la empresa por parte de los servicios jerárquicos responsables".



También criticó el hecho de que hubo "eliminación de determinados productos de recargas promocionales, que no integran ningún contrato. Los cuales eran utilizados en forma sistemática por algunos clientes que hicieron sentir fuertemente sus opiniones y reclamos a través de las redes sociales".



"Si bien la directiva dirigida a los servicios fue la de mejorar las prestaciones de todos los planes esto no se vio reflejado en varios de ellos. Proceder a efectivizar todas estos cambios un 1° de enero, día en que no están operativos varios sectores de la empresa, lo que menguó la capacidad de respuesta", agrega.



Y destaca que "los servicios gerenciales responsables no transmitieron ni capacitaron adecuadamente a las áreas de primera vocería y respuesta de la empresa. A saber, el call center y las redes sociales".

Delgado finaliza diciendo que "más allá de lo aprobado por la mayoría del directorio, resulta de toda evidencia que se iba a generar dentro del contexto señalado una gran confusión. Por lo que exigimos una rápida solución a esta situación, proceso que se puso en marcha el día 2 de enero y que sobre el final de ese mismo día se concretó".



Y dice que trabajarán "para recuperar la imagen y la confianza de los clientes que se ha visto afectada en estos días. Continuaremos trabajando en el control y en la gestión de la empresa, buscando siempre lo mejor para todos los uruguayos".