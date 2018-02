Director de ASSE: Ardus debería "alejarse de la función"

El director de ASSE en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera, cuestionó la decisión de Mauricio Ardus, vicepresidente del organismo, de contratar a su nuera como secretaria y aseguró que el directorio nunca fue informado del vínculo entre ambos.



En declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, Cabrera recordó que "cada miembro del directorio tiene un equipo de trabajo que cuenta con cinco miembros con responsabilidades diferentes" y que votó la designación de la joven "porque es un tema de códigos, en el sentido de que cada uno presenta el equipo donde quiere desarrollar su tarea y la evaluación natural", y sin saber que era la novia del hijo de Ardus.



"De haber sabido, hubiera hablado con el director y le hubiera planteado mi opinión, entendiendo que debido a la situación general del país, no hubiera optado por que cumpla la función esta persona", aclaró.



Señaló que, cuando se plantea la designación de un cargo de confianza, "es importante poner todos los elementos sobre la mesa y que si uno va a optar por tomar esta decisión, que estén todos los elementos, para que los demás, cuando tienen que asumir una responsabilidad, puedan dar opinión y las explicaciones a nivel público, como corresponde".

El director dijo que se debe hacer "un análisis muy profundo" en torno a la situación de Ardus y que el presidente Tabaré Vázquez debería hacerse responsable de la situación del jerarca, ya que "es el más idóneo para poder tomar la resolución que entienda, primero porque (Ardus) es parte del gobierno y segundo porque él solicitó la venia al Senado para que pueda cumplir la función que está cumpliendo".



Más adelante, Cabrera fue consultado sobre la continuidad de Ardus como vicepresidente de ASSE y manifestó que "puede ser un momento para tomarse un tiempo y alejarse de la función".



Al ser consultado sobre si la nuera de Ardus debería devolver el dinero que cobró como sueldo durante los meses que estuvo en el cargo, Cabrera consideró que no debería ocurrir eso: "Si el trabajo fue hecho y lo realizó, no pasa por una cuestión monetaria y no se debería hacer un planteo desde ese lugar"

La joven de 18 años fue contratada por Mauricio Ardus de forma directa y sin concursar para ser su secretaria y recibir un sueldo mensual de $ 57.000, a pesar de que ya tenía a otras dos personas en el mismo cargo, según informó VTV Noticias



Según fuentes políticas consultadas por El País, Ardus, que durante la licencia de Susana Muñiz ejerce como presidente de ASSE, desde ayer está pensando en dejar el cargo. Hoy se reúne el directorio para abordar la renuncia de su nuera, que se efectivizará esta misma tarde.



Desde el Frente Amplio ya han aparecido cuestionamientos al accionar de Ardus, pedidos de renuncia y de que el tema sea tratado por el Tribunal de Conducta Política.



El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que el caso "es indignante" y el jerarca debería renunciar. "Estamos remando, corrigiendo errores y aparece una cosa de estas que nos tira otra vez para atrás. A la interna de los frenteamplistas estas cosas nos indignan porque no corresponden", aseguró. "De juzgar por la rápida reacción de pedir la renuncia, en realidad el que tendría que renunciar es él. Estamos en un contexto donde todos están mirando con lupa, que aparezca este tipo de favoritismo es realmente preocupante", cuestionó.



El senador Charles Carrera, integrante del MPP, señaló a El País que "de ser cierto es una conducta grave, reprochable del punto de vista ético y lo correcto sería que diera un paso al costado". Alejandro Sánchez, que también pertenece a ese sector, dijo que "la culpa no es de la funcionaria, sino del jerarca. Uno no puede contratar a su nuera, sencillamente eso es una falta ética. Por tanto, hay que discutirlo en este contexto (...) Debería ameritar una observación por lo menos por parte de la fuerza política".