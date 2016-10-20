Diputados sancionó proyecto de ley sobre libertades anticipadas

El proyecto fuevotado por el Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pero no por Unidad Popular.

Esta noche la Cámara de Representantes sancionó el proyecto de ley que modifica el régimen de libertad anticipada y las penas sustitutivas a la privación de libertad.

En general fue votado por el Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pero no por Unidad Popular. Los colorados objetaron alguna norma y los blancos otra, pero igual la iniciativa fue sancionada.

Este proyecto fue uno de los tratados durante las reuniones por seguridad y convivencia en las que participaron representantes de todos los partidos convocados por el presidente Tabaré Vázquez.

El proyecto de ley sobre las libertades anticipadas establece que en los casos de delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales no aplicará esta alternativa.

La nómina comprendida es de once delitos, entre ellos los más graves como violación, secuestro, copamiento, rapiña o asociación para delinquir, entre otros.



La Constitución establece que la Asamblea General es quien vota las pensiones. Foto: archivo El País

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