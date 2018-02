En 50 días del año hubo 58 homicidios en todo el país

El informe al que accedió El País, revela que en enero hubo 34 homicidios de los cuales dos fueron justificados. De todas maneras, los casos justificados no son contabilizados por el Ministerio del Interior desde 2012. Los mismos comprenden a personas abatidas por la Policía en cumplimiento de su deber o por ciudadanos en legítima defensa. Por otro lado, al 19 de este mes, el observatorio contabilizó unos 26 homicidios. En enero pasado hubo 19 crímenes en Montevideo y 15 en el interior del país. En cambio durante este mes, del total de homicidios registrados, 17 tuvieron lugar en la capital al tiempo que 9 en el interior.



El director de Fundapro, Guillermo Maciel dijo a El País que el Ministerio del Interior “tiene US$ 900 millones de presupuesto anual, más policías que nunca en la historia, 31.000, tienen tecnología, chalecos, drones, helicópteros, sistemas de comunicación moderna, y en relación a lo que invirtieron no se ve una mejora real de la seguridad, sino todo lo contrario”.



Para Maciel, armar a los guardias de los supermercados o retirar el efectivo de esos lugares son simples parches. “El tema es sacar a los delincuentes de las calles (...), no se ve un policía en la calle, no hay patrullaje”, denunció. A su juicio, las rapiñas caen simplemente porque no son denunciadas.



El último caso registrado fue el de un hombre que fue asesinado ayer a plena luz del día en el barrio Casavalle.



La Policía llegó al lugar luego de que se presentara una denuncia de que allí había un herido por arma de fuego. El hombre que murió en el lugar, tenía varios impactos de arma de fuego, y se encontraron seis vainas de pistola 9 mm.



Por otro lado, también ayer, un hombre de 59 años fue baleado en su propia casa. Se trata de un individuo que fue herido en el tórax en su domicilio en Ruta 6 a la altura del kilómetro 39.



La Policía se hizo presente en el lugar y al llegar encontró a un hombre herido de arma de fuego en su casa.



El hombre de iniciales D. A. G. C. fue encontrado en la cocina. Presentaba impactos de bala en el tórax y fue allí mismo que personal médico constató su fallecimiento, según supo El País en base a Fundapro.