Día clave para resolver homicidio

El juez Gustavo Irribarren Busso y la fiscal Adriana Umpiérrez resolverán hoy si procesan a dos individuos acusados de haber participado en el homicidio de la docente Diana Gonnet (36) ocurrido el domingo 16 frente a una fábrica de pastas del barrio Parque Rodó.

Fuentes del caso dijeron a El País que la detención de uno los acusados se efectuó en la mañana de ayer por efectivos de la Zona I de Montevideo (Centro y barrios aledaños), en una vivienda situada en la ciudad de Las Piedras. Ese individuo, de 30 años de edad, cuenta con antecedentes penales.

Agregaron que su cómplice también fue detenido. Se trata de un hombre sin antecedentes penales, de 36 años.

Investigadores policiales de la Zona I creen que el sujeto con antecedentes penales es el hombre que ingresó con casco y el arma desenfundada a la fábrica de pastas "Blanes", situada en la calle Blanes y San Salvador, a las 14:12 horas del domingo 16.

La fiscal Umpiérrez solicitó ayer varias diligencias probatorias, entre las que se encuentran reconocimientos de los delincuentes por parte de clientes que hacían cola afuera del comercio.

"Es posible que mañana (por hoy) se resuelva el homicidio de Gonnet", dijo un operador judicial a El País.

El rapiñero ingresó al local comercial con un casco y el arma desenfundada. El delincuente pidió la recaudación al propietario de la fábrica de pastas asaltada.

Según relataron a El País testigos del atraco, el dueño del local le entregó la recaudación al delincuente. Cuando el rapiñero ya se encontraba en la vereda, un policía retirado intentó detenerlo. En el forcejeo, el delincuente disparó el arma en varias oportunidades. Una de las balas impactó en el abdomen de Diana Gonnet. La docente fue trasladada a una mutualista por su propio esposo en una camioneta. Falleció el lunes 17.

El rapiñero propinó un culatazo al ex policía y luego intentó ejecutarlo de un disparo cuando éste se encontraba caído en el suelo. Sin embargo, erró el tiro.

Luego el rapiñero se subió a una motocicleta conducida por un cómplice que lo aguardaba sobre la calle Blanes.

La Policía supo después que la moto era robada. "Ese señor nació de nuevo", dijo la vecina Adriana M., quién presenció el asalto. "Escuché el griterío de la gente y luego la balacera", dijo.

Golpeados.

"Estamos viviendo la impotencia, procesando el dolor y tratando de asimilar lo que ocurrió", dijo a El País Alicia Gonnet Espina, hermana de Diana, la joven de 36 años fallecida en el asalto a la fábrica de pastas.

Diana era la menor de tres hermanas nacidas en la ciudad de Fray Bentos.

"La policía no nos llama. Ni a mi madre, ni a mi hermana ni a mí. Mi esposo se enteró por la radio de que habían detenido a un hombre de unos 30 años cómo sospechoso, pero más de eso no sabemos", dijo Alicia con voz quebrada.

Relató que tanto ella — que también es docente y se desempeña en Primaria— como su hermana Myriam, que es enfermera, continúan trabajando con el objetivo de lograr distraerse por momentos de la tragedia y tratar de reencauzar sus vidas. "Estamos muy mal y buscando ayuda para salir de esto" explicó Alicia. "Por momentos pensamos que no es verdad lo que sucedió, hasta que la realidad nos golpea una y otra vez".

El padre de Diana está en cama con una serie de afecciones y a su lado, su madre intenta encontrar una explicación a tanto dolor.

"Uno siente tanta impotencia que quiere hacer algo para cambiar esta realidad que nos afecta a todos y donde la Justicia no ayuda", dijo.

Enseguida agregó: "Como ciudadanos tenemos que agruparnos, formar una organización y trabajar en serio para transformar la seguridad que tenemos. Lo cierto es que primero tenemos que recuperarnos porque no tenemos fuerza ninguna".

Al día siguiente de la muerte de Gonnet, decenas de personas marcharon por el centro de Montevideo en reclamo de más seguridad. La movilización había sido convocada por el homicidio del policía Marcos Melo Pérez, quien fuera emboscado el viernes 7 por dos menores en Santa Catalina para robarle el arma.

Aclaran crimen en Canelones.

El Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones aclaró el asesinato de una persona que falleció quemada en la localidad de Toledo días atrás. La Justicia Penal procesó a dos personas, una en calidad de autor y otra como coautor. En lo que va de 2015, la Policía de Canelones ostenta una tasa de esclarecimiento de homicidios muy por encima del promedio de la Policía nacional (54%). En Canelones ocurrieron 15 muertes violentas y la Policía departamental logró identificar a los matadores en 14 casos.

La fabrica de pastas donde Diana Gonnet fue ultimada por disparos de un rapiñero.

Juez decide sobre dos sospechosos de la muerte de Diana GonnetE. BARRENECHE Y D. ROJAS