Di Candia sobre la basura: "No descartamos ninguna de las opciones"

La Intendencia intenta minimizar impacto en limpieza por paros de Adeom.

La Intendencia de Montevideo solicitó ayer a la población que colabore con el mantenimiento de la limpieza en la ciudad, tomando en cuenta la fragilidad del sistema y los paros de Adeom, el primero de los cuales se cumplió ayer. La comuna pidió no tirar basura alrededor de los contenedores (si estos estan llenos, buscar otro) y "no sacar a la calle, durante estos días, residuos secos de mediano y gran tamaño como colchones, papeles, muebles rotos, etc."

A su vez, el prosecretario de la Intendencia, Christian di Candia, declaró ayer a El País TV que la Intendencia está dispuesta a volver a contratar empresas privadas o incluso a los militares para recoger la basura en caso de ser necesario.

Di Candia dijo que la administración le pidió a Adeom que no afectara la limpieza durante los paros, pero que este planteo no fue de recibo.

"No descartamos ninguna de las opciones. En principio, vamos a ir por terceros privados, por chupadoras (de basura), por otras empresas que nos han dado una mano en las últimas veces. Y si es necesario, llegaremos al punto que tenemos que llegar, no descartamos ninguna opción", sostuvo.

El jerarca indicó que en junio estarán llegando los 5 camiones que fueron adquiridos por la administración por medio de una compra "urgente". En este sentido, Adeom convocó el lunes a una conferencia en la que informó que la Intendencia tiene 56 camiones recolectores, de los cuales solo funcionan "entre 15 y 20 por día" por roturas y falta de repuestos.

El Ejecutivo de Adeom resolvió realizar otro paro de 24 horas el día miércoles 13 de abril y una nueva Asamblea General el jueves 14, por lo que durante prácticamente 48 horas corridas se volverán a paralizar todos los servicios municipales. Ayer, la medida coincidió con el paro del PIT-CNT y se implementó durante 24 horas a partir de las 6 de la mañana.

A su vez, el sindicato se movilizará mañana hacia la Junta Departamental, que aprobará el Presupuesto Quinquenal de Montevideo en una sesión extraordinaria. Esto hará que durante algunas horas, a partir de las 11:00, haya una concentración frente a la Junta y también se paralicen los servicios.

Uber.

En otro orden, Di Candia dijo que para la Intendencia Uber representa "una situación clandestina más, como las panaderías o los prostíbulos clandestinos". También aseguró que "el control se mantiene".

Advirtió que la comuna "no está cerrada al diálogo" con la empresa, el cual "hoy día no existe". Admitió no obstante que la llegada de Uber a Uruguay "fortaleció el debate sobre el transporte público". Y opinó que la empresa debería tener un "gesto" para iniciar el diálogo "bajando" la aplicación.

Edil polémico.

El prosecretario dijo que la IMM está elaborando un informe jurídico sobre la situación del edil del Frente Amplio Walter de los Santos, procesado por agredir a inspectores municipales. El edil se ha presentado como "el más votado de la lista de Daniel Martínez", de quien dice ser su "amigo del alma". "Para nosotros es una situación compleja que pensamos solucionar cuanto antes", sostuvo Di Candia. También dijo que la comuna está trabajando en el tema junto a la bancada del FA y a la del Partido de la Concertación.

Boliches.

Por último, Di Candia informó que frente a las denuncias que se han venido recibiendo sobre ruidos molestos ocasionados por la "explosión" bolichera en el Parque Rodó, se estudia declarar algunas zonas como "saturadas", para mejorar la convivencia entre comerciantes y vecinos.

Como dio cuenta El País, en el entorno de las calles Blanes, Maldonado y Jackson se ha conformado uno de los epicentros de la movida nocturna de Montevideo que incomoda a quienes residen en la zona. En junio del año pasado, algunos vecinos comenzaron a presentar denuncias por polución sonora ante la Defensoría del Vecino y dependencias de la Intendencia. Llegaron a entregar en manos del intendente Daniel Martínez una carta en donde le solicitan la clausura de varios locales.

Adeom se moviliza el viernes de mañana a la Junta y vuelve a parar el 13 y a 14. Foto: L. Mainé

BASURA Y PAROS EN MONTEVIDEO