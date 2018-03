Di Candia: "Lo que Antía llama 'capricho' para nosotros es responsabilidad"

Hoy martes el Congreso de Intendentes se reunirá en el marco de la Expoactiva en Soriano y entre otros temas evaluará una amnistía para deudas de patentes de vehículos.



Para aprobar esta amnistía debe haber mayoría simple en el Congreso de Intendentes, y el texto en cuestión cuenta con el apoyo de los intendentes que son del Partido Nacional y del Partido Colorado. Mientras, en el Frente Amplio, hay diferentes posturas. El jefe comunal de Montevideo, Daniel Martínez, no está de acuerdo mientras que según informaron fuentes ppolíticas a El País, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, transmitió a sus allegados que no descarta dejar su cargo como presidente de la Comisión del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares si no prospera la iniciativa.



El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue el más crítico con Martínez: Antía dijo ayer a El País que "la Intendencia de Montevideo (IMM) no quiere dar el brazo a torcer y tiene un criterio fiscalista y multero".



El jefe comunal de Maldonado dijo que la "diferencia" entre su administración y la de Martínez es que "nosotros estamos dispuestos a dar una oportunidad que no se dio nunca, porque lo que hizo el Congreso de Intendentes en otras oportunidades la gente no lo llevaba porque era algo fuera de la realidad". Ayer había dicho entrevistado por El Espectador, que los otros jefes comunales no serán "rehén" de la "posición permanentemente caprichosa" de la IMM.



Esta mañana el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Christian Di Candia, defendió la postura de la comuna capitalina y respondió a los dichos de Antía.



"Veremos qué termina sucediendo en el Congreso de Intendentes, para nosotros la posición es muy clara", dijo Di Candia en diálogo con Informativo Carve.



Y agregó: "Lo que Antía llama ´capricho´ para nosotros es responsabilidad, con una administración que ha tratado de ser prolija y transparente con sus cuentas".



"Esa responsabilidad implica tener confianza ante el ciudadano y que los ciudadanos tengan confianza también en la forma en que administramos los recursos públicos. Necesitamos que la ciudadanía confíe en que si paga en tiempo y forma va a estar mejor a que si esta en la avivada de que la administración saque algún tipo de amnistía", añadió.



Di Candia insistió en que la IMM tiene "una forma de administrar que es prolija y es como debe hacerse". Y que el sistema de amnistías como el que se evaluará hoy en el congreso, "le hace daño al sistema contribuyente".



"Generalmente el congreso ha intentado resolver por consenso. El tipo de resoluciones imponiendo una mayoría a una minoría sienta un tipo de precedente, que pienso no sería lo más inteligente", sostuvo.



El jerarca aclaró que la posición que mantiene la comuna de Montevideo "no significa que la IMM no esté dispuesta a buscar acuerdo para llegara a soluciones para quienes no han podido pagar los tributos".



La propuesta, según el documento al que accedió El País, alcanza a los autos y las camionetas con un valor de hasta US$30.000. Y en el caso de los camiones el tope es de US$ 120.000.



Si se aprueba la amnistía, se podría cancelar la deuda abonando al contado o financiándola. Si se elige la primera opción se deberá pagar el equivalente al 25% del aforo del vehículo. En cambio, se se elige la financiación, la persona tendrá que pagar el 30% del aforo, para lo cual tendrá hasta 60 cuotas.



RELACIONADAS Martínez y Orsi rivales por guerra de patentes By EL PAIS Martínez y Orsi rivales por guerra de patentes Martínez y Orsi rivales por guerra de patentes El Congreso de Intendentes evaluará amnistía para deudas de patentes By Rosana Decima El Congreso de Intendentes evaluará amnistía para deudas de patentes El Congreso de Intendentes evaluará amnistía para deudas de patentes