Detuvieron a ocho adolescentes y un niño por robo de celulares en Buceo

Los adolescentes tienen entre 14 y 16 años, y también hay un niño de 12. Fueron detenidos tras comprobarse que robaron varios teléfonos celulares.

La Policía detuvo a ocho adolescentes, cuyas edades van de los 14 a los 16 años, y también a un niño de 12.

El grupo robó varios teléfonos celulares a personas que circulaban a pie por la zona del Buceo y fueron detenidos en la madrugada de este domingo en la rambla.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que tras seis denuncias recibidas de diferentes víctimas a las que les habían robado, se detuvo a los jóvenes y se recuperaron los teléfonos.

El niño ya fue entregado a sus padres, mientras los adolescentes fueron trasladados al INAU y deben declarar hoy lunes.

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