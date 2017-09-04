Detuvieron a hombre que atropelló a dos niñas con un auto robado

Una de las niñas, que permanecía internada en el centro cuidados intensivos desde el jueves, falleció en la mañana del domingo tras sufrirpolitraumatismos graves.

El hombre de 25 años que estaba requerido por atropellar a dos niñasy a una mujer con un auto que figuraba como robado, fue detenido este lunes por la Policía, informó el Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió cuando se inició una persecución entre el hombre de inicialesL.S.R.A y la Policía, que le dio la voz de alto una vez que constataron que conducía un vehículo robado.

Mientras el delincuente huía de los efectivos,en las inmediaciones de Camino La Cruz del Sur y Camino Carlos López, atropelló a tres personas: una mujer de 29 años y dos niñas de 11.

Una de las niñas resultó conpolitraumatismos graves y por tanto fue trasladada al centro de cuidados intensivos del Hospital Pereira Rossell.

En la mañana del domingo los doctores constataron su fallecimientocomo resultado de una isquemia cerebral generalizada.

La otra niñasufrió la fractura del fémur derecho y fue trasladada al mismo hospital, donde la internaron en cuidados intermedios, mientras que la mujer de 29 años presentó politraumatismos leves.

El hombre, que tras el hecho dejó el auto en una cuneta y se dio a la fuga, tenía tres antecedentes penalesy fue puesto a disposición de la Justicia, que, a través del juzgado Penal de 5.º Turno, dispuso la conducción inmediata del requerido.



Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

INSEGURIDAD