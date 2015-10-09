Detienen a tres menores; hirieron a policía en asalto

Un menor de 14 años y otro de 15 fueron capturados ayer por efectivos de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños) en el marco de la investigación de una rapiña a una zapatería del Cerro, durante la cual un policía recibió tres balazos. El hecho ocurrió el miércoles 7, en la avenida Carlos María Ramírez y Turquía .

Uno de los adolescentes, que tiene 15 años, fue capturado en la mañana de ayer por investigadores de la Zona IV durante un allanamiento a su casa situada en el barrio Casabó.

En el procedimiento, los policías incautaron un revólver marca "Doberman", calibre 32, de origen argentino, que fue usado en el atraco.

Horas más tarde, los efectivos lograron la ubicación y detención del otro adolescente, de 14 años. También estaba escondido en una casa de Casabó.

También fue detenido un tercer adolescente, de 16 años. Este último sería quien le habría suministrado las armas a los autores del asalto.

En la sede de la Zona IV, los dos adolescentes confesaron a los policías que ingresaron a la zapatería con intención de efectuar la rapiña. Cuando se encontraban dentro del local, obligaron a un cliente —no sabían que era un policía— a tirarse al piso. En ese momento, dijeron, le vieron el arma de reglamento y percibieron que era un agente policial que vestía de particular.

Los dos menores señalaron que intentaron tomar de rehén al policía y que se vieron obligados a dispararle tres tiros porque se resistió.

Luego de balear al policía, los dos rapiñeros se alejaron del lugar. Una cámara ubicada en otro comercio cercano filmó sus rostros con nitidez. Esa filmación será utilizada como prueba en la indagatoria sobre el caso que hará hoy la jueza de Adolescentes, Aida Vera Barreto y el fiscal Diego Pérez.

Disparos.

El agente, de 40 años, que revista en la Policía de San José, llegó a la zapatería ubicada sobre la principal arteria comercial y vial del Cerro.

Minutos más tarde, ingresaron al comercio los dos adolescentes. Tenían la cara descubierta y el arma desenfundada.

En ese momento le dispararon tres veces. Uno de los proyectiles impactó en el hombro, otro en el rostro y el tercero en la cabeza.

El uniformado fue internado en un centro asistencial de Montevideo. Su salud era "estable". Posteriormente, fue trasladado a un hospital de San José.

Los delincuentes salieron caminando del local y se fugaron en un ómnibus, consignó Telenoche citando testigos presenciales del atraco.

Vivir en barrios periféricos.

En 2015 ocurrieron por lo menos cinco casos donde policías resultaron heridos en el marco de rapiñas a comercios o fueron asaltados cuando trabajaban como choferes de taxis. Una policía recibió un tiro en el ojo cuando iba a su casa en Casabó. También fueron heridos policías en operativos en el barrio Marconi.

Efectivos de la Policía Científica trabajan en la zapatería donde fue herido un agente de 40 años.

Confesaron que lo quisieron tomar de rehén y se resistióEDUARDO BARRENECHE