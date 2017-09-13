Detienen a sospechoso de asesinar a un taxista

CRIMEN DE TACUAREMBÓ

Uno de los posibles autores del homicidio del taxista Eduardo Duarte Fros fue detenido por la Policía de Tacuarembó. Se trata de un sujeto de 22 años, el que en primera instancia habría confesado la autoría del trágico hecho.

Patrullero. Foto: Ricardo Figueredo

El crimen se produjo en cercanías de Villa Ansina, localidad ubicada sobre la ruta 26, entre Melo (Cerro largo) y la ciudad de Tacuarembó durante la madrugada del pasado domingo.

Cuatro individuos abordaron el vehículo de alquiler en las inmediaciones de la terminal de ómnibus local, según pudo saber El País.

Los delincuentes robaron la recaudación y se dieron a la fuga en el taxímetro, abandonando el cuerpo del conductor. Horas después del asesinato, el vehículo apareció en los alrededores de Villa Ansina, en Tacuarembó.

La Jefatura de Policía de aquel departamento informó que el cuerpo del infortunado trabajador tenía un disparo en la frente y fue ubicado en un camino vecinal a unos 150 metros de la carretera, en el paraje Picada de Cuello en Ruta 26 a la altura del kilómetro 311.

El sub jefe de Policía de Tacuarembó, Héctor Rodríguez Santana, dijo a una radio local que el arma que utilizó el matador pertenecía al taxista. Mientras tanto, continúan las actuaciones para detener a los otros tres involucrados en el crimen.

El homicidio generó una honda conmoción en el departamento de Tacuarembó. Los choferes de taxis y remises de Tacuarembó resolvieron realizar un paro de actividades y una movilización ante la Jefatura local en reclamo de seguridad. El sindicato de taxistas y telefonistas (Suatt) resolvió extender el paro a todo el país.