Detienen a presunto matador de enfermera

El viernes pasado oficiales de Interpol detuvieron en Artigas a un hombre de 33 años al que la Justicia brasileña sindica como el principal sospechoso del homicidio de una enfermera artiguense que fuera asesinada en mayo pasado en la vecina ciudad de Quaraí.

De acuerdo a la normativa vigente, ahora la Justicia brasileña tiene 40 días para exponer sus argumentos y lograr la extradición.

De esta manera, parecen estar dadas las condiciones para el esclarecimiento del homicidio de la enfermera uruguaya cuyo cuerpo apareció en territorio norteño.

Yeilan Vasconcellos (29) fue encontrada sin vida al borde de la BR 293, en la ciudad de Quaraí.

Al intentar reconstruir los últimos pasos de la infortunada mujer, la indagatoria permitió determinar que el viernes 8, Yeilan fue a un boliche con su pareja. Ambos habrían retornado al amanecer. Horas más tarde, el cadáver fue encontrado por los vecinos. La causa de la muerte, según se determinó en primera instancia, fue "asfixia".

En su momento, el delegado (comisario Fabio Ferreira Migues, a cargo de la investigación, dijo a la prensa fronteriza que trabajaba sobre pistas firmes. Entre esos elementos figuraba el automóvil en el que trasladaron el cuerpo hasta el lugar donde lo depositaron.

Artigas y Quaraí están ubicadas al margen del río Cuareim. Por diversas causas, miles de ciudadanos nacidos de un lado, residen en el otro. Parecen dos barrios vecinos pero tienen jurisdicción y soberanía distinta.

En Artigas