Detenido por muerte de mujer habla cinco idiomas y trabajó como chef

El detenido por este caso, que confesó haber empujado a la mujer, es un conocido chef de la zona que vive desde hace tiempo en situación de calle. Su adicción a la cocaína le hizo perder su trabajo y luego a su familia.

La justicia penal continuará este martes indagando al sujeto detenido por el homicidio de María Celia Zevallos, registrado el pasado viernes en su casa del barrio Scalone de Maldonado.

El sujeto de 39 años fue captado por la cámara de seguridad del prostíbulo de Nana cuando salía, garrafa al hombro, de la casa de la occisa alrededor de las 09:00 del viernes.

La misma cámara lo volvió a registrar cuando, a las 16:00 del mismo viernes, se retiraba de la escena del crimen con dos puertas del interior de la vivienda.

Hay dudas respecto a la hora en que la mujer fue ultimada de un golpe en la cabeza. En los interrogatorios el detenido reconoce haber empujado a la dueña de casa. No precisó a que hora ocurrió el incidente.

La Policía no pudo dar con el paradero del comprador de la garrafa y de las dos puertas robadas del chalet de la víctima.

El detenido por este caso es un conocido chef de la zona que vive desde hace tiempo en situación de calle. Su adicción a la cocaína le hizo perder su trabajo y luego a su familia.

El sujeto habla cinco idiomas y se desempeñó como jefe de cocina de un complejo hotelero de lujo y de otros reconocidos restaurantes de Punta del Este.

Inclusive es propietario de un apartamento en la zona por lo que recibe 17 mil pesos mensuales. La renta se le entrega a su madre para que mantenga a sus dos hijas de su anterior matrimonio.

En tanto, la jueza Rossana Martínez aguarda el resultado de varias pericias solicitadas en el caso de la muerte de Lucía Díaz, ocurrida del jueves para el viernes pasado.

El celular de la joven, que su padre había traído de España, no fue ubicado. Si su tableta, la que fue enviada al laboratorio para ser revisada. Los investigadores esperan que el contenido de los mensajes de Lucía permita aportar algún detalle del caso. Además, fueron enviados varios elementos, entre ellos el pañuelo con que fue ahorcada. Se espera que los análisis de ADN permitan identificar al autor de su muerte.

Varias personas fueron detenidas en las últimas horas por los crímenes. Foto: R. Figueredo

CRIMEN EN MALDONADOMARCELO GALLARDO