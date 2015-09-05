Detenido por crimen del pizzero quedó libre y sigue la investigación

El joven detenido como supuesto asesino del pizzero de Nuevo París quedó libre este viernes tras declarar ante la Justicia. La investigación continúa para encontrar al autor.

La Justicia dejó en libertad este viernes al joven que había sido detenido por la Policía como presunto autor del asesinato del pizzero de Nuevo París. Mientras tanto continúa la investigación para encontrar al autor del crimen.

Más temprano, vecinos que cortaron la ruta 5, en los accesos a Montevideo, en reclamo de la liberación de este joven se enfrentaron con las fuerzas de choque desplegadas en el lugar para normalizar el tránsito en esa zona de Montevideo, informó Telenoche.

Desde las 16:30 horas y hasta pasadas las 18:30 horas entre 40 y 50 personas cortaron el tránsito con quema de cubiertas en la ruta 5 kilómetro 8.500, en ambas sendas de circulación, en reclamo de una persona que, a su entender, fue detenida “injustamente”, informó a El País la vocera de Policía Caminera, Jenifer de León.

Sobre las 18:00 la Guardia Republicana y Seccionales de la zona desarmaron el piquete. Bomberos por su parte apagó el fuego generado y limpió los residuos que dejaron los manifestantes.

Policía Caminera estaba en el lugar desviando el tránsito. Los vehículos que ingresan a Montevideo están siendo desviados por avenida Millán y los que salen de la capital los desvían por la ruta 1 para que después retomen a la ruta 5.



Los vecinos quemaron cubiertas durante la protesta. Foto: Fernando Ponzetto

VECINOS SE ENFRENTARON CON LA POLICÍA EN PROTESTA EN RUTA 5