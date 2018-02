Hay desvíos en avenida Italia por trabajos que durarán dos meses

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que se realizan trabajos viales de reparación en la zona de Tres Cruces y abarcan avenida Italia entre bulevar Artigas y Alejandro Gallinal y bulevar Artigas entre avenida Italia y Martín Fierro.



El primer tramo de estos trabajos se extenderá dos meses aproximadamente sin contar con las demoras que se puedan generar por las inclemencias del tiempo o los días no laborables, explicó la comuna.



Después se continuarán los trabajos por avenida Italia, entre Alicia Goyena y Francisco Solano López.



Las obras, que consisten en levantar las zonas del pavimento que están en mal estado para reconstruirlas en hormigón, se realizan con fondos propios de la División Vialidad de la Intendencia.



En total los trabajos por ambas avenidas demandarán aproximadamente entre cinco y seis meses si bien en algunos de los puntos quedó habilitada media calzada de circulación y en algunos lugares menos de media calzada.

La comuna recomienda que se evite transitar por esa zona y especifica algunas rutas alternativas:



Quienes circulan por Av. Brasil si van hacia el Este desvíen por Av. Ing. Luis P. Ponce.



Quienes circulan por Av. Brasil si van hacia el Centro desvíen por la calle Maldonado.



Quienes circulan por Bv. Artigas y van hacia el Norte desvíen por Av. Dr. Luis Morquio.



Quienes circulan por Av. Italia hacia el Centro desvíen por Las Heras, Av. Gral. Garibaldi o Av. Centenario según hacia donde quieran ir.



Quienes circulan por Bv. Artigas hacia el Sur desvíen por la calle Nueva Palmira.



Quienes circulan por Víctor Haedo desvíen por las calles Juan Paullier o Dr. Joaquín Requena.



Quienes circulan por Miguelete hagan el mismo desvío que el caso anterior y lo mismo para quienes lo hagan por Daniel Muñoz.

Mientras que las líneas de los ómnibus realizarán los siguientes desvíos.



Línea CA1 hacia Tres Cruces: Bv. Artigas - Av. 8 de Octubre – Avelino Miranda – Goes. Su destino estará en Cufré entre Goes y Miguelete.



La parada de ascenso con destino a Ciudad Vieja estará ubicada en Acevedo Díaz, entre Miguelete y Goes. Su recorrido será por Acevedo Díaz – Av. 18 de Julio, a su ruta.



Líneas de ingreso a zona Centro - Sur



Líneas por avenida Italia: Ferrer Serra 21, 64, 143, 151, 187, 370, 494 y suburbanas circularán por su ruta habitual.



Líneas por avenida Italia, Avelino Miranda, bulevar Artigas hacia Punta Carretas: 71, 174, 300, 407 circularán por avenida Italia – Ferrer Serra – Acevedo Díaz – Francisco Canaro – bulevar Artigas, a sus rutas. Las paradas estarán en Ferrer Serra y Cassinoni y en Francisco Canaro y bulevar Artigas.



Líneas por bulevar Artigas y 18 de Julio: 180, 183, 188, D8 circularán por bulevar Artigas – Goes – Acevedo Díaz – avenida 18 de Julio a sus rutas, con parada en Goes y Duvimioso Terra.



Líneas por Avelino Miranda – bulevar Artigas al sur: 71, 174, 300, 407 circularán por bulevar Artigas - Acevedo Díaz – Francisco Canaro y bulevar Artigas a sus rutas, con parada en Francisco Canaro y bulevar Artigas.



Líneas de salida



Líneas con salida por Eduardo Víctor Haedo y avenida Italia hacia el Este: 143 – 151 – 370 – 494 y Suburbanas circularán por su ruta habitual.



Líneas por bulevar Artigas y avenida Italia: 21, 64, 71, 187, D9, D10 - 71, 174, 300, 407 circularán por Luis Morquio – Av. Ricaldoni - Av. Italia a sus rutas con paradas en Luis Morquio (junto con línea 140) y en Américo Ricaldoni casi avenida Italia.



Líneas por Miguelete y bulevar Artigas: 163, 526 circularán por Miguelete – Acevedo Díaz – Francisco Canaro – bulevar Artigas, a sus rutas. En sentido opuesto lo harán por su ruta habitual.



Líneas 115 (Vista Linda) y 330 (Instrucciones) circularán por: Acevedo Díaz – avenida 18 de Julio – Túnel – avenida 8 de Octubre.