Desvalijan la casa de dos periodistas en el Buceo

Se robaron de todo, junto con varios discos de respaldo.

Los periodistas Mónica de León y Guillermo Padilla (Radio Uruguay y Canal 10) fueron víctimas de un robo en su vivienda ubicada en la zona del Puertito del Buceo, en el que los ladrones les llevaron absolutamente todo lo que pudieron cargar.

En un comunicado que difundió la pareja ayer señaló: "Nos robaron todo de nuestra casa. Y cuando decimos todo es todo lo que se puedan imaginar. Televisores, computadoras, teléfonos celulares, cámaras de fotos, cámaras de video profesionales, ropa, calzado, hasta las cosas más insólitas: los peluches del cuarto de nuestra hija y su uniforme del colegio".

Sin embargo, la pérdida más importante para ellos fue los respaldos de archivos que se encontraban en tres discos duros, junto con "una computadora profesional con todo nuestro trabajo de la vida".

Mónica de León (conocida por haber sido durante años la co conductora de "El Juego de la Cédula"), explicó a El País que el robo ocurrió en momentos en que su pareja la fue a buscar a la radio, sobre las 19:00 horas, y luego de dejar a su pequeña hija en un cumpleaños. Todo ocurrió en el lapso de alrededor de una hora. Al llegar, se encontraron con una desagradable sorpresa: la puerta rota, todas las luces encendidas y la casa absolutamente revuelta.

Trabajos.

Ayer el comunicado de Mónica de León y Guillermo Padilla (camarógrafo) fue muy difundido en las redes sociales por los periodistas que los conocen.

En él, solicitan colaboración para ubicar los discos duros en los que se encuentra, entre otras cosas, material del documental "Mundo Alas Uruguay", que están grabando desde hace dos años con la participación de León Gieco, Edu "Pitufo" Lombardo y muchos otros músicos uruguayos, junto a niños discapacitados.

En los discos de respaldo también hay material sobre la reciente visita del grupo Maná a Uruguay y el encuentro de los músicos con el senador José Mujica. Las imágenes fueron tomadas en la chacra del ex presidente, en el Hospital Vilardebó y en el Museo de la Memoria.

También perdieron materiales audiovisuales grabados en Puerto Rico y Ecuador, entre otros, todo por lo cual están dispuestos a pagar una recompensa. "Lo único que nos importa recuperar es el material de los discos duros y de los equipos, porque lo demás son cosas que las comprás de vuelta. Lo que nos angustia es el laburo de toda la vida. Por eso pedimos que si a alguien le ofrecen los discos a la venta, nos avise. Aunque estamos seguros que no los vamos a encontrar", concluyó De León.

Computadoras y discos duros.

Mónica de León explicó que junto a su marido pensó en ponerle un localizador satelital a sus equipos, pero que finalmente desistieron de hacerlo. "Son años de laburo. No sincronizamos las computadoras con esos programas que hay ahora, pero no lo hicimos porque se bajan de internet y pueden traer virus".

"Mundo Alas Uruguay": parte del documental que graban desde hace dos años fue robado. Foto: Difusión.

OFRECEN RECOMPENSA POR MATERIAL AUDIOVISUAL