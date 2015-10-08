Destrozaron local de cobranzas con una camioneta

En la madrugada de ayer, delincuentes embistieron, con una camioneta, contra la fachada de un local de cobranzas ubicado en Caramurú y General Paz con el objetivo de robarlo, según informaron a El País fuentes del caso.

Los ladrones tiraron abajo la entrada del local de cobranzas y lograron apoderarse de la caja fuerte de la empresa.

No se sabe el monto de dinero que lograron apropiarse los ladrones. Investigadores policiales estiman que la suma es baja porque el local de cobranzas posee seguros y éstos pagan las pólizas si hay poco dinero dentro del comercio.

Policías de la Zona II (Carrasco y zonas aledañas) analizarán las filmaciones de comercios para tratar de obtener pistas sobre los delincuentes.

Utilizar vehículos pesados contra locales de cobranzas es una nueva modalidad de robo. En el pasado, delincuentes usaron camionetas de gran potencia para arrancar cajeros automáticos ubicados fuera de locales de cobranzas o bancos.

Banda del Bora.

En el correr de este año ocurrieron importantes robos a mano armada a locales de cobranzas.

Algunas rapiñas a este tipo de empresas fueron atribuidas a la "banda del Bora" ya desarticulada por la Policía. En la mañana del 4 de junio de este año, dos delincuentes robaron 5 millones de pesos, 20.000 dólares y 40.000 pesos en diferentes monedas extranjeras de una red de cobranza ubicada en 8 de Octubre y Smidel, (Curva de Maroñas). Los delincuentes llegaron al local en un auto Volkswagen Bora robado el día anterior en Villa García. Tras el robo, escaparon por la calle Villademoros hacia el sur.

El 3 de octubre pasado, dos delincuentes se llevaron unos US$ 124.579 (3,7 millones de pesos) de un local de cobranzas de Atlántida. El comercio rapiñado se encuentra próximo al kilómetro 165/500 de Ruta 11. Los dos rapiñeros ingresaron al local con el rostro cubierto por cascos de moto. Luego redujeron a dos mujeres.

Se llevaron la caja fuerte de empresa ubicada en Carrasco