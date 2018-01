¿Cuáles son los destinos de Brasil para los que hay que vacunarse contra la fiebre amarilla?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se agregaron cuatro estados a la lista de zonas de Brasil que pueden transmitir la fiebre amarilla, una enfermedad catalogada como endémica.



El Estado de Rio de Janeiro, Estado de Bahía, Estado de Espíritu Santo y Estado de Minas Gerais son las nuevas regiones en las que se aconseja la vacunación.



La costa atlántica sur de Brasil (playas de Río Grande del Sur y Santa

Catarina) y nordeste alto (Recife, Natal, Maceió, Pipa) permanecen libres de

transmisión a la fecha, indicó el MSP.



Por otra parte, el Estado de San Pablo fue incluido por la Organización Mundial de la Salud como área de transmisión aunque el riesgo en la ciudad es bajo, y hasta el momento limitado a personas que realizan actividades en parques o áreas de mata.



Según el MSP quienes quieran viajar a Brasil deberán consultar con anticipación si es necesario vacunarse contra esta enfermedad antes de salir de Uruguay y deberá ser aplicada con un mínimo de diez días de anticipación, si bien Brasil no exige certificado de vacunación para el ingreso de viajeros a su territorio.



Antes de llamar a fijar fecha es necesario realizar una consulta médica para evaluar las posibles contraindicaciones de la vacuna. Aquellas personas que ya se la aplicaron no deberán hacerlo nuevamente.



El Ministerio recuerda que todos los viajeros, incluso aquellos que ya se vacunaron, deben evitar la picadura de mosquitos para prevenir así enfermedades que se transmiten por esta vía como el Dengue, Chikungunya y Zika.



Las personas que quieren agendar fecha para vacunarse contra la fiebre amarilla deben ingresar aquí. A partir del 29 de este mes se exigirá la presentación de una receta médica para constatar que no existen contraindicaciones para la vacunación.



Comunicado fiebre amarilla by ElPaisUy on Scribd