Despedían el año y llegaron ladrones: les robaron hasta las botellas

Las víctimas estaban reunidas anoche en una fiesta de fin de año y fueron sorprendidas por dos delincuentes armados que los obligaron a tirarse al piso y luego se llevaron sus pertenencias, cajas de cigarros y botellas de bebidas alcohólicas.

Sobre las 21:30 horas de ayer martes, un grupo de ocho personas se reunió para despedir el año. Fue en un local ubicado en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

Según informa Jefatura de Policía, dos desconocidos llegaron y luego de darle una patada a la puerta lograron entrar.

Tenían sus caras cubiertas y estaban armados. Una vez en el interior del local amenazaron a los presentes y los obligaron a tirarse al piso.

Les exigieron sus pertenencias, y además se llevaron botellas de bebidas alcohólicas y cajas de cigarrillos.

Un tercer delincuente los esperaba afuera en un auto, y con él escaparon, sin lastimar a nadie.

Una vez alertada la Policía, se recorrió la zona y se logró detener a dos hombres sospechosos de haber sido los que cometieron el robo. Ambos deberán declarar hoy ante la Justicia.

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