Desgarradora carta de familiares de María y su hija en Uruguay: "Estamos con el corazón en la mano"

El jueves un escrito de la Justicia española intimaba a María Ugarte a que en el “improrrogable” plazo de una hora y como máximo hasta las 14 del viernes, “entregue" a su hija a los Mossos d’esquadra que estaban apostados en la puerta de la oficina consular, “apercibiéndola” que en caso de incumplimiento estaría incurriendo “en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.



Al día siguiente, el viernes, María llevó a su hija al primer piso del Consulado uruguayo en Barcelona y luego subió. Varios escalones más abajo la niña lloraba y gritaba que quería volver con su madre. “Quiero ir con mamá. No quiero ir con Pablo”, decía en alusión a su padre.

Camila, Martín y Andrés, los hermanos de María que viven en Uruguay, convocaron una conferencia de prensa este domingo con la finalidad de actualizar a la opinión pública sobre la situación de la mujer y la niña.

Uno de los hermanos de María fue el encargado de leer la carta, en la que reclaman que tienen muy poca información sobre la niña y dieron detalles de cómo fue el traumático momento en el que las autoridades se la llevaron.

"No sabemos con quién vas a pasar las noches, quién te cuida. ¿Alguien te está cuidando? Nos dijeron que la Policía no lo está haciendo", afirmaron.

María Laura Michelini, tía de María, habló con la prensa luego de la lectura de la carta. "Necesitamos saber cómo está Noni. Queremos de alguna manera acercar nuestro dolor y porque pensamos en ella, pensamos en cómo estará ella. Tenemos poca información y quisiéramos de alguna manera estar acompañando este proceso, que sabemos que está siendo tan duro, y al mismo tiempo queremos exigir que este proceso sea acompañado de alguna manera, que tenga la contención suficiente, que tenga la supervisión suficiente y la seguridad", dijo. "Pensemos que no está con ningún adulto referente que haya convivido con ella o estado con ella en estos últimos tres años y medio", prosiguió.



María Laura expresó que la intención es que la carta le llegue a la niña. Según su relato, la niña ya tuvo dos videollamadas con la madre, y se estableció que serán dos videollamadas diarias.



La primera visita de María a su hija, que no está confirmada, sería para el próximo sábado. “María está tratando de que las videollamadas sean algo enriquecedor, para que ella se sienta tranquila”.



“Noni” pasó la noche en la casa de una amiga de su padre, pero Michelini aseguró que la información que tienen es “muy precaria”.



Los abogados de María van a presentar una apelación en la Justicia, pero “es un proceso largo de cinco meses”, contó María Laura, que además dijo que algunos familiares piensan viajar a verla, pero aún no existe ningún tipo de autorización para poder acercarse a la niña.



LA CARTA COMPLETA

Hola Noni, ¿cómo estás, chiquita? Nos contaron que ayer y hoy hablaste con mamá. Sabemos que estabas triste al principio, que lloraste, como hemos llorado todos acá en la familia en estos días. Como ha llorado tanta gente en todo el país, gente que nos ha acompañado en estos años, y gente que recién ahora pudo abrir los ojos. También sabemos que después te tranquilizaste, y hasta te reíste un poco con mamá. Que fuiste al parque a pasear, que el viernes te quedaste a dormir en la casa de una amiga de tu padre, y que ayer dormiste en la casa de él.



Pero hay mucha cosa que no sabemos y que nos tiene noche y día con el corazón en la mano. No sabemos con quién vas a pasar las noches, quién te cuida. ¿Alguien te está cuidando? Nos dijeron que la Policía no lo está haciendo. Que te dejaron en la casa de tu padre y se fueron. También nos dijeron que quienes cuidan a los niños en España te dejaron sola todo el fin de semana. Te abandonaron. Queremos contarte que estamos acá todos reunidos. Tus tíos, tus primos, tus tíos viejos también, toda la familia que tenés en Uruguay. Una familia muy grande. Una familia que tú sabés que te quiere muchísimo.



Llamamos a todos los periodistas que conocemos para que nos ayuden a decirte algunas cosas, porque no podemos hablar contigo. Queremos pedirte perdón. Hicimos todo lo que pudimos. Todo. No hubo nada que no hiciéramos para que no te fueras de Uruguay. Y también ahí mamá, papá, los abuelos, tus amigos en el Consulado hicieron todo lo que pudieron para que no te fueras de ahí. Pero te fuiste. Te llevaron, mejor dicho. Gritaste mil veces, mil más, que no te querías ir. Pero vinieron unos señores a convencerte. Estuvieron un rato largo. Y vos les dijiste: "No quiero irme, quiero quedarme con mamá". Hasta que uno se agachó y te dijo unas cosas al oído, bajaste la cabeza y te metieron en el ascensor. Y después te metieron en un auto y te llevaron a una comisaría. ¿Qué te dijo ese señor? Queremos que nos cuentes después.



Pero también te queremos decir que vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que estés bien. Para que te cuiden las personas que te tienen que cuidar. Y para que te escuchen. Aunque no te quisieron escuchar acá. Aunque no te quisieron escuchar allá tampoco, en los puntos de encuentro, donde unas señoras te querían convencer de que vieras a tu padre y tú siempre te negaste. Aunque no quieran seguirte escuchando, nosotros vamos a seguir apoyándote con la esperanza de que muy pronto alguien lo haga.



Nos contaron que cuando te enteraste, dijiste: "¿Cómo pudo hacerme esto esta jueza? Quiero hablar con ella. Todo el mundo sabe que los niños quieren estar con su mamá. ¿Por qué no me preguntan con quién quiero vivir?". No sabernos, chiquita. Hay gente muy mala en este mundo. Pero también hay gente muy buena, y con la ayuda de esa gente vamos a seguir peleando.



Nunca quisimos contarle a todo el mundo lo que te pasó. Pero había muchos que no te creían. Todavía hay, pero cada vez son menos. Hay muchos que sí te creen, y nuestra esperanza es que todo esto, todas las cosas feas que te pasaron y que ahora la gente sabe, puedan ayudar a otros niños como tú a los que también les pasan cosas muy tristes. En todos lados. Allá y acá, en países pobres y países ricos. Muchos de esos nenes no tienen tanta gente que los ayude. Están solos con su sufrimiento y a veces no pueden dormir del miedo que tienen. Pero igual muchos de ellos salen adelante, a pesar de todo, a pesar de las cosas espantosas que les hacen, a pesar de que no los escuchan. Y vos vas a salir adelante también. Porque sos una guerrera, porque nunca te rendís.



El viernes pasado, cuando te separaron de tu mamá, ¿sabes que justo era el Día Internacional de la Niña? Antes había sólo del Niño. Ahora hay de los dos. Qué ironía, fue uno de los días más tristes de nuestras vidas. Pero rezamos todos los días para que tú estés bien, y que el próximo año, cuando se celebre de nuevo este día, tu situación sea mucho mejor que la de hoy.



Noni, te mandamos un beso bien grande y un abrazo de oso de esos que a ti te gustan. Tus primitos te mandan muchos besos también. Dicen que tienen muchas ganas de verte, así como todos los que estamos aquí. Te amamos.