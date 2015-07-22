Desde el lunes el taxi 569 y su chofer están desaparecidos

La denuncia la realizó la familia y fue confirmada por el presidente de la patronal del taxi, Oscar Dourado.

Desde el pasado lunes el taxi 569 y su chofer se encuentran desaparecidos, según confirmó al programa A diario de El País TV, el presidente de la patronal de taxis, Oscar Dourado.

La familia del taxista fue quien realizó la denuncia al notar que no regresó al hogar.

El hombre tiene 44 años y desde mayo del año pasado trabaja como conductor del taxi. La última comunicación que la central tuvo con él fue a las 18 horas del lunes, cuando el trabajador estaba en la zona del Hipódromo.

Doruado dijo a El País que "hay elementos para poder rastrearlo", pero no sirven de nada si los mismos fueron desconectados.

La Policía ha intentado ubicarlo con los datos del celular que llevaba, pero por el momento no ha tenido éxito.

Semanas atrás desapareció otro taxista que se llevó un vehículo y lo dejó abandonado en la zona de Nuevo París con varios daños. En ese caso se constató que contaba con antecedentes penales por apropiación indebida en régimen de reiteración real.



El taxista pretendió defenderse pero fue atacado.

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