Desborde de contenedores estará solucionado "en tres o cuatro días"

El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Óscar Caputi, dijo este miércoles en declaraciones al programa Telebuendía de Monte Carlo que el problema de los contenedores desbordados por la basura se solucionará "en tres o cuatro días".

El jerarca manifestó que en los últimos días, la quema de contenedores aumentó en un 300%. "80 contenedores son incinerados por día", reveló.

También informó que unos 16 trabajadores municipales faltaron de forma injustificada el pasado domingo. Si vuelven a ausentarse en sus tareas, "perderán un 30% del sueldo", señaló Caputi.

El pasado martes, la IMMpuso en marcha ayer un "operativo impacto" para enfrentar la situación crítica de la limpieza en la capital. Según informó a El País el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Óscar Curutchet, la administración contrató 28 camiones de caja que serán operados cada uno por tres trabajadores de la ONG San Vicente, así como otros 8 camiones "pico de pato" ( de levante manual, que se cargan por detrás) a las empresas Thaim y Aborgama.

También fueron contratadas seis palas mecánicas y se generará una planta de transferencia que funcionará algunos días en un terreno de Camino La Granja y Eduardo Pérez, con la cual se pretende acortar los recorridos de los camiones, que ya no tendrán que ir hasta la usina de Felipe Cardoso para verter sus cargas.

Como aúnno puede medirse la duración que tendrá el operativo, se desconoce cuántole costarán estas contrataciones a los montevideanos.

Los camiones trabajarán en dos turnos de 8 horas cada uno, de 14:00 a 6:00, según explicó Curutchet. El jerarca dijo que hay unos 3.000 contenedores atrasados en la ciudad (el total es de algo más de 11.000), si bien admitió que "la situación que se ve en la calle es peor, porque hay muchos que no están llenos pero tienen acumulación de basura a su alrededor".

De acuerdo con el monitoreo realizado esta semana, la situación afecta principalmente a los barrios con mayor densidad poblacional, siendo los municipios E (Malvín, Buceo, Punta Gorda, Carrasco) y CH (Pocitos, Punta Carretas, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Tres Cruces) los más afectados.

El alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, dijo a radio Uruguay que solicitaron ayuda a la ONG Tacurú para que suspenda las tareas de barrido que normalmente realiza y colabore con la recolección de los residuos acumulados alrededor de los contenedores.

Abt también informó que se contrataron dos camiones “aspiradora” y que se destinó un vehículo del municipio para levantar objetos grandes.

El municipio CH está en contacto diariamente con el gobierno central para saber qué puntos faltan cubrir y así desplazarse al lugar.



