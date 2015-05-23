Desaparición de médica preocupa al gobierno

Tras recibir una información, efectivos policiales salieron a buscar el cuerpo de la doctora Milvana Salomone de 48 años, desaparecida hace casi una semana. Dicha búsqueda no tuvo los resultados esperados.

La investigación sigue adelante, aunque no han surgido elementos que permitan una pronta resolución. "Es un caso complejo y lamentable", afirmó ayer el subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en rueda de prensa.

Sobre las 15:00 horas de ayer, tres autos particulares y una camioneta policial, con sirena abierta según el relato de los vecinos, llegaron a un descampado detrás de la cancha de un equipo de baby fútbol en Sayago, Cerca de ese descampado hay unos matorrales altos, en el cual varios efectivos policiales se metieron con perros entrenados para distintas búsquedas. El trabajo de los policías y los canes finalizó próximo a las 17:30 horas, cuando la luz del sol empezaba a bajar.

Los efectivos que trabajaron en el lugar negaron estar en búsqueda de la doctora. "No, amigo. Es otra cosa", señaló un efectivo policial mientras esperaba la vuelta de sus compañeros de entre la maleza.

Sin embargo, tras varias indagatorias, en medio del hermetismo policial reinante en torno al caso, se pudo confirmar que esta búsqueda efectivamente estaba relacionada con esta desaparición.

Fuentes reservadas señalaron que varios terrenos descampados existentes en las zonas de Sayago y Colón serán "peinados" en las próximas horas en busca de pistas que lleven a la ginecóloga.

La investigación sigue estancada y por el momento no han surgido elementos que permitan avanzar sobre el caso. Ayer, declararon cuatro personas, que habían sido detenidas en la zona del Parque Batlle, donde vivía Salomone con su familia.

Los detenidos tienen antecedentes por robos de autos en la zona, pero no se pudo probar conexión alguna entre estos individuos y la doctora desaparecida el domingo.

Salomone, según se desprende de la pericia que se le realizó al GPS de la camioneta Kia Sportage de color blanco, había llegado hasta la puerta de su casa en la calle Rafael Pastoriza para luego continuar el viaje. En Garibaldi y Bulevar Artigas se interrumpió, según datos a los que accedió El País en forma exclusiva.

Recién sobre las 21:15 se volvió a tener noticias de la camioneta, cuando vecinos de Arturo Recalde y Oliveras, en la zona de Sayago, denunciaron que el vehículo se estaba incendiando en plena calle.

Silencio oficial.

El hermetismo reinante en el caso viene desde las más altas esferas del Ministerio del Interior

Ayer, durante una rueda de prensa, el subsecretario del ministerio del Interior, Jorge Vázquez, afirmó que no iba a hablar sobre este caso, "por razones profesionales vinculadas a la investigación".

"No se deben dar informaciones sobre este caso porque las mismas pueden servirle más a los delincuentes de lo que pueden colaborar a resolver este caso", señaló Vázquez.

No obstante, indicó que "hay mucha información" al respecto del caso, y la misma se "está procesando".

"Lo único que puedo decir es que es un delito muy complicado. Tiene un alto grado de complejidad", dijo.

Al respecto, agregó que "estamos transitando un camino de nuevas modalidades delictivas. Nosotros ya lo advertimos. Más que hablar de números, hay que hablar del comportamiento del delito", afirmó el subsecretario de Interior.

"En Uruguay no hay grandes blancos accesibles para los delincuentes. Esto, sumado al sistema de patrullaje y los controles que se están haciendo, han llevado a que los delincuentes tengan menos oportunidades de robar y por montos menores. El 80 % de las rapiñas que se cometen son por menos de $ 2.000", remarcó Jorge Vázquez a los periodistas.

Efectivos policiales buscaron a la doctora en un descampado por más de dos horas. Foto: L.Carreño.

Jorge Vázquez dijo que el caso es “complejo y lamentable”DIEGO CASTRO