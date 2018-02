Los derechos de TV: el vínculo entre Casal y Díaz Gilligan

Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia en Argentina e investigado en España por ocultar dinero del empresario Francisco Casal en Andorra, habló en una entrevista con La Nación sobre algunos detalles.



Díaz Gilligan afirmó que no declaró esa cuenta porque "estaba saliendo de la sociedad y no había tenido ningún ingreso ni nada que registrar como ganancia" y agregó que este lunes se presentará ante la Oficina Anticorrupción.



Su relación con Casal surgió cuando GolTV, una de las señales más fuertes del empresario, planeó comprar los derechos de televisación del fútbol argentino pero no tuvo éxito.

-¿Por qué no declaró que era director de la sociedad cuando asumió el cargo en la Ciudad?



- Eso es lo que voy a presentar el lunes en la Oficina Anticorrupción (OA), yo estaba saliendo de la sociedad y no había tenido ningún ingreso ni nada que registrar como ganancia. En base a esos papeles se explica que lo que tardó más fue la salida desde que tomo la decisión hasta que terminan los papeles societarios. Demoró la transferencia en Gran Bretaña.



-¿Para qué era el dinero?



El dinero en la cuenta de Andorra es el dinero de una sociedad, un movimiento normal, no es que era un dinero específico, se fue generando como se generaron deudas y gastos en una sociedad. Ese dinero que toma el periodista de El País es en un momento puntual. Voy a presentar también los extractos como la evolución, no es que fue un dinero fijo y que ingresó por algo en particular.



-¿Por qué la empresa Line Action LTD. abrió la cuenta en Andorra?



- La cuenta se definió abrir en un lugar donde fuera posible y factible operar, en ese momento había un montón de cuentas en Andorra, después hubo muchos problemas cuando nosotros todavía tenemos la cuenta ahí. La sociedad estaba en Gran Bretaña y la cuenta en Andorra.



-¿Cómo es su relación con el empresario Paco Casal?



- Con el grupo empecé a trabajar en 2010 con distintas propuestas, fundamentalmente con la TV, que tienen un canal en EE.UU. y quisimos llevarlo a la Argentina. Por distintos motivos fue imposible llevar el canal a la Argentina, generamos este nuevo proyecto con la sociedad, cuando terminó la sociedad estaba dedicado 100% a la función pública.



-¿No volvió a hablar con Casal?



- Desde que terminó la sociedad no he tenido tanta relación con él.



-¿Por este tema no se comunicaron?



- No todavía, sí hablé con los contadores que llevaban todos los papeles.



-¿Por qué no se concretó el negocio de traer Gol TV al país?



- Intentamos por diversas formas instalar la señal en el país y no fue posible, tampoco fue posible hacer una oferta por todos los derechos televisivos, un montón de intenciones con Gol TV fueron imposibles. Y ahí yo me vuelco en la función pública en un tema que nada que ver, otro punto importante de declarar, esa actividad en la función pública nunca tuvo un punto de contacto con la actividad de la actividad privada.



-¿Usted negoció con Julio Grondona?



- Yo personalmente no traté con Gondona, pero él fue uno de los principales motivos por los cuales nunca llegó el canal a la Argentina.



-¿Se arrepiente de no haberla declarado?



- Eso es lo que va a decir la OA, cómo tendría que haber sido, si es que hubo un error. No tengo que declarar las cuentas de las sociedades en AFIP porque pagaba impuestos en Gran Bretaña.



-¿No está seguro si fue un error no declarar su participación en la sociedad?



- Creo que hubiera sido mejor, aunque estuviera saliendo, aunque no tuviera ingresos y demás, que figure. Pero lo digo hoy después de todo el tema.



-Usted dijo que el diario El País mintió.



- Es falso el título que ponen y las declaraciones que hacen, en algún punto también ellos sabían que yo no tenía los papeles y que algunas cosas no podía comentar. Hablé con el periodista porque no tenía nada que ocultar, esos papeles no los tenía conmigo, hay un montón de temas que me preguntó que yo desconocía, con todos los papeles ahora puedo contar mejor también cómo eran las cosas. Pero usa un título que no tiene que ver con la realidad y ellos lo saben, porque la cuenta sí está declarada y pertenece a una sociedad, no soy yo el que lo oculta.