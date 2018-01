Denuncian irregularidades en la reconstrucción del bagashopping de Salto

Pasaron más de dos semanas del incendio en parte del paseo de compras de Salto conocido como "bagashopping", siniestro que afectó a unos cincuenta puestos de los más de 300 que allí se encuentran instalados, aparte de los perjuicios económicos que el hecho originó ahora se suma una denuncia por parte del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) sobre irregularidades en la reconstrucción.



La advertencia fue realizada públicamente por el presidente del sindicato de la construcción, Pablo Torrens, a través de medios de prensa en la que confirmó que los inspectores del Banco de Previsión Social (BPS) van a concurrir al predio en cuestión, “porque las denuncias por seguridad e higiene y salud laboral ya están hechas y las personas que construyeron no se van a escapar de las inspecciones”.



El fuego que consumió mercaderías valoradas en millones de pesos, principalmente las del rubro de vestimenta y zapatería, se originó en la tarde del primer día del año y cuando sus puertas se encontraban cerradas causando un movimiento inusual de público en medio del desorden generalizado entre quienes pretendían recuperar sus efectos entre las llamas y el humo y el enfrentamiento con saqueadores que aprovecharon las oportunidad.

Las obras de reconstrucción y ya no con materiales precarios, sino de ladrillos y montajes de hierro comenzaron inmediatamente en pleno período de licencia de los trabajadores de la construcción y sin autorización alguna de los organismos del Estado, incluida la propia intendencia que no solo no impidió el inicio de las tareas, sino que retiró las chatarras que dejó el fuego y con sus maquinarias también niveló el predio que en su totalidad pertenece al Club Ferro Carril y se alquilan por parcelas.



Este hecho, entre otros tantos, generó reacciones negativas en el ámbito de los comerciantes formales y cuestionamientos al intendente Andrés Lima porque no hizo lo mismo cuando ocurrió un incendio en un depósito lácteo céntrico y que en ese caso dejó una víctima fatal hace poco tiempo.



Entre esas críticas al jefe comunal en sus redes sociales se pronunció días pasados también el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber quien expresó, “el colmo del incendio del bagashopping de Salto. Intendente frentista se encarga de reconstruirlo para que sigan contrabandeando. Al comercio instalado lo llenan de impuestos y los obligan a la inclusión financiera. El mundo al revés”.



Las respuestas de parte de la intendencia a esos comentarios que en un principio la realizaron dirigentes blancos locales, es la de que la comuna solo se ha limitado a limpiar el espacio pero sin intervenir en la reconstrucción y que próximamente se van a controlar los espacios públicos que están ocupados (veredas) para garantizar la circulación vehicular y peatonal, aunque nada explicaron sus autoridades sobre los controles de obras y lo mismo sobre la mercadería que pudo haber sido afectada por la contaminación del humo y el fuego que no ha sido decomisada por Bromatología.



En las últimas horas y ante el avance de de las obras, ha intervenido el SUNCA que no está de acuerdo con las situaciones de incumplimiento, tanto de seguridad e higiene y por falta de aportes a la Seguridad Social, lucha por la que tanto pregona la clase trabajadora y en donde se ha constatado que existe personal contratado por los comerciantes.