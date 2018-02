Denuncia a Envidrio: Goñi vuelve al juzgado

En el mes de noviembre Goñi convocó al presidente del Fondes Inacoop Gustavo Bernini al Parlamento para preguntar sobre el emprendimiento Envidrio, dado que "a nuestro entender habían quedado al descubierto nuevos elementos con desvíos de fondos prestados: US$ 6 millones que habían sido dados como adelanto financiero hasta el aporte de la multinacional venezolana, los que no fueron devueltos a pesar de que luego llegaron los fondos venezolanos", dijo el legislador a El País.

En una reciente reunión de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados las autoridades de Envidrio plantearon que necesitaban esos US$ 6 millones para retomar la producción. Pero no ha devuelto aún los US$ 11,5 millones que se le concedieron durante el anterior gobierno por parte del Fondes bajo la razón social Ebigold.

Según Goñi, Envidrio recibió financiamiento de Venezuela que se iba a destinar a devolver dinero al Fondes, pero esos recursos no habrían tenido ese destino. "Acá pasó algo. Hay una cantidad de inconsistencias de las que nos hemos enterado de rebote", dijo Goñi. Hay una cantidad que no está clara de trabajadores de Envidrio en el seguro de paro.

Envidrio comenzó a funcionar y a fabricar envases de vidrio en 2005 con una especie de donación del Estado venezolano por US$ 3.9 millones. Era otro momento: Venezuela disponía de fondos abundantes de los que ahora no dispone.

La empresa autogestionada tenía la ventaja de tener como clientes a empresas como Ambev (que controla Fábricas Nacionales de Cerveza). Bernini niega que haya sido vaciada.

Tras la audiencia en que hoy participará el diputado Goñi podrían surgir novedades para el futuro de la empresa Envidrio, según adelantó el legislador.