Denuncia contra el dueño del hostel

El caso de los dos turistas israelíes que se vieron impedidos de alojarse en un hostal ecológico de Valizas, en Rocha, está en manos de la justicia penal. El diputado nacionalista Alejo Umpiérrez presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Rocha para que investigue el tema y se resuelva si el dueño del lugar pudo haber incurrido en algún delito en este caso.

"La denuncia es en defensa de la imagen turística abierta al mundo que debe defender Uruguay. No corresponde ningunear estos hechos. Lo debería haber hecho (referido a la denuncia penal) la ministra de Turismo Liliam Kechichian o el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra", sostuvo el legislador.

En su escrito, el diputado Umpiérrez, que es abogado y escribano además de legislador, expresó que el fundamento de la denuncia es "por violación de la ley de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación (ley 17.817 artículo 2), así como por la comisión del delito previsto en el artículo 149 del Código Penal".

Además manifestó que con lo ocurrido y sus consecuencias hasta en el plano internacional "se ha demostrado la alarma pública y social que estos hechos generan".

El País informó el jueves que el hospedaje Buena Vista había aceptado una reserva a través de la plataforma Booking.com, pero luego la canceló y devolvió el pago que habían realizado Amit Bradush y su pareja, con un mensaje que decía: "No había visto que eran israelíes. Soy muy contrario a las políticas de su país. No son bienvenidos en mi casa".

El Ministerio de Turismo confirmó que en la mañana de ayer recibió por parte del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) una denuncia por discriminación a dos ciudadanos israelíes en ese hospedaje del balneario Valizas.

"Nos resulta inadmisible este hecho que no se condice con nuestra tradición de país abierto a recibir a ciudadanos de todo el mundo", expresó el Ministerio mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Además la cartera confirmó que el centro de hospedaje no se encuentra registrado dentro del Ministerio y que resolvió enviar a "sus inspectores a relevar el referido establecimiento".

"Paralelamente derivamos la referida denuncia al Ministerio de Educación y Cultura, en tanto preside la Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación", informó Turismo.

En la jornada de ayer el Comité Central Israelita manifestó su "repudio" a lo sucedido "con dos jóvenes judíos que no fueron admitidos en un hostal, en Barra de Valizas, por provenir de Israel".

En un comunicado la organización sostuvo que "no nos dejará de sorprender, preocupar y ocupar, cada suceso de discriminación que aquí ocurra". "Por ello, tampoco en este caso permaneceremos en silencio ante este insólito hecho", agregó.

"Lamentamos profundamente y denunciamos lo sucedido, que, no dudamos, habrá de ser sancionado de acuerdo a la legislación vigente", agregó el comité.

"Nuestra sociedad es pluralista y diversa. No permitamos que hechos aislados destilen malicia, propagando prejuicios y mala intención. Aquí estamos, en pie, para defender los valores más preciados de convivencia pacífica en nuestro país", concluyó.

RELACIONADAS Hostel que no aceptó a israelíes será tirado abajo por estar en área de recuperación By Irene Nuñez Hostel que no aceptó a israelíes será tirado abajo por estar en área de recuperación Hostel que no aceptó a israelíes será tirado abajo por estar en área de recuperación Denuncia por rechazo a israelíes en hospedaje de Rocha llegó al Ministerio de Turismo By Bruno Scelza Denuncia por rechazo a israelíes en hospedaje de Rocha llegó al Ministerio de Turismo Denuncia por rechazo a israelíes en hospedaje de Rocha llegó al Ministerio de Turismo Israelíes "no son bienvenidos" en hotel de la costa uruguaya By EL PAIS Israelíes "no son bienvenidos" en hotel de la costa uruguaya Israelíes "no son bienvenidos" en hotel de la costa uruguaya

Pereyra.

A través de un comunicado publicado en la página web de la comuna, el intendente de Rocha Aníbal Pereyra manifestó también su pleno rechazo a la situación que vivieron los turistas israelíes.

El intendente dijo que "no es de uruguayos andar haciendo estas cosas, no está en nuestra esencia de rochenses" y añadió que "siempre fuimos y seremos una tierra de hombres libres".

Destacó que el turismo de israelíes en Rocha creció en los últimos tres años y comunicó que la Intendencia se sumará a "las acciones que tome el Ministerio de Turismo del Uruguay".

En el comunicado se informa que se puso a disposición el teléfono 1955 interno 3100 "pa- ra cualquier situación que el turista entienda pertinente denunciar".

El caso.

Semanas atrás el hospedaje Buena Vista había aceptado la reserva pero luego la canceló porque los huéspedes provenían de Israel.

Consultado por El País, el propietario del hospedaje Mauricio Piñero dijo que la cancelación se hizo porque "los gurises que vienen de hacer el servicio militar en Israel vienen con un perfil de fiesta, de arrogancia y cosas que no están buenas". "Nosotros trabajamos con otro perfil de público", dijo.

"Esta gente se ensañó y no sé por qué", dijo en referencia a la denuncia presentada por los jóvenes. "Cuando veo que son gurises que vienen después del servicio militar, que viene con un tema de adrenalina... No hay ni odio, ni antisemitismo. Están haciendo un globo con algo que no es", agregó y explicó que él tiene amigos judíos y hasta trabajó en una empresa dirigida por judíos.

La ministra Kechichian calificó de "inadmisible" lo sucedido y señaló que Uruguay "es un país que trabaja para recibir de buena manera a cualquier persona, de cualquier credo, de cualquier raza, de cualquier país y de cualquier color". "Es una prédica constante", dijo.

Será demolido y ya había sido advertido

El hostel Buena Vista de Valizas no tenía permiso para ejercer el negocio y ocupa de forma irregular un padrón municipal, informó Telenoche. El intendente de Rocha Aníbal Pereyra dijo que el dueño del local fue oportunamente notificado que su establecimiento, junto a otras fincas que ocupan el área de recuperación costera, es decir que están construidos sobre las dunas rochenses, serán tirados abajo por la comuna. "Ya había sido notificado por la intendencia por estar ubicado sobre la faja de protección costera (...) No tenía habilitación comercial para trabajar", sostuvo Pereyra. Además, el negocio como tal no estaba registrado en el ministerio de Turismo, según dijo la ministra Liliam Kechichian. Los turistas israelíes que venían de recorrer varios países sudamericanos reservaron su estadía a través de la plataforma Booking.com. En el día de ayer la oferta del alojamiento en Valizas fue bajada y en su lugar se ofrecen varias alternativas en la plataforma. Se trata de un hostel típico para "backpackers", es decir mochileros. Es gente con poco equipaje y sin muchas exigencias en cuanto al confort. Priorizan la tranquilidad de la costa rochense y la soledad.