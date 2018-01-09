Delincuentes se llevan medio millón de pesos en un nuevo robo a un local de cobranzas

REDUCTO

El comercio está ubicado en Millán y Evaristo Ciganda.

Dos delincuentes ingresaron a un local de cobranzas ubicado en Millán y Evaristo Ciganda, barrio Reducto, y mediante amenazas lograron llevarse el dinero recaudado hasta el momento.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes, cuando los asaltantes, uno de ellos con un casco blanco de obra, ingresaron al local y amenazaron a un empleado para que les diera acceso a la caja que contenía 500 mil pesos.

Los delincuentes salieron corriendo y no hubo lesionados. Se presume que alguien los esperaba cerca en un vehículo de escape. La Policía investiga el hecho y busca dar con los asaltantes así como con el posible cómplice.