Delincuentes se desplazan a Florida; "es más fácil robar

Yo no vine a Florida a robar, Pero como lo vi tan fácil, lo hice". Esta confesión realizada por un delincuente a la jueza penal de Florida Fernanda Morales se repitió en varias oportunidades, con distintas palabras y otros protagonistas, en el mismo juzgado.

"Están apareciendo cada vez más delincuentes que no son de acá. Ellos declaran que en Florida tienen más facilidades para robar que en Montevideo", dijo a El País la jueza Morales.

La desaparición de la médica ginecóloga Milvana Salomone, el asesinato del "Gaucho" Giménez, productor y organizador de fiestas criollas, y el copamiento de la terminal de ómnibus, entre otra serie reciente de hechos de sangre, impactaron a los floridenses en los últimos tiempos.

A partir de 2012, se sucedieron asesinatos de productores rurales en el marco de rapiñas, copamientos a cascos de estancias y robos a mano armada a locales comerciales.

Los delincuentes del área metropolitana aprovechan la idiosincrasia confiada del floridense, la falta de medidas preventivas de seguridad en los comercios y la facilidad de desplazamiento por las rutas nacionales y vecinales. Florida está apenas a una hora y media de distancia de Montevideo y a unos 50 minutos de Canelones.

El 19 de abril de este año, cuatro individuos encapuchados coparon la terminal de ómnibus y un bar de Florida. La terminal carecía de seguridad privada.

Morales dijo que los presuntos autores de ese copamiento fueron detenidos en otro departamento y ya se sabe que son de Montevideo.

Semanas atrás, un grupo de delincuentes intentó robar varios autos de una automotora. Los ladrones provenían de la capital.

La magistrada también investiga una rapiña a una casa de cambio efectuada semanas atrás y, al igual que los otros casos, se sospecha que los asaltantes no son de Florida.

"Este es un medio pequeño. En aquellos casos importantes y donde ha habido violencia, la Policía se esmera más. Han tenido buenos resultados", dijo Morales.

El presidente de la Federación Rural, Carlos Uriarte, consideró que "hay un corrimiento" de la delincuencia del área metropolitana hacia el centro del país.

La facilidad de movimientos por las rutas y el bajo costo de las motocicletas permiten a rapiñeros y ladrones acercarse a departamentos donde sus ciudadanos son tradicionalmente confiados y no adoptan medidas de seguridad como los montevideanos, según el productor rural.

Uriarte dijo a El País que en el interior se realizan actividades productivas —el levantamiento de líneas eléctricas y la forestación, entre otras— que atraen a personas que no son del lugar. Según Uriarte, el incremento de la delincuencia ocurre en aquellas zonas de fácil acceso. "Los lugares con caminos malos no están tan expuestos", opinó.

Carlos Enciso, reelecto intendente de Florida, indicó que la seguridad en el departamento será una de sus principales preocupaciones en el próximo quinquenio.

"Vamos a asumir una política de seguridad propia", dijo en alusión a que el Ministerio del Interior no se pronunció sobre su propuesta de instalar cámaras de vigilancia en Florida.

Según Enciso, los últimos ilícitos ocurridos en el departamento tienen dos causas: una influencia del área metropolitana y un incremento de los consumidores adictos a la pasta base y otras drogas.

El exdiputado colorado Juan Justo Amaro, por su parte, indicó que otra de las causas de la inseguridad de Florida es el desempleo, ya que en los últimos meses cerraron un frigorífico y una curtiembre que generaban decenas de fuentes de trabajo.

También señaló que el propietario de la zona franca de Florida se queja de la pérdida de competitividad con espacios similares ubicados en Montevideo y que ello también provocó una merma del empleo en el departamento. "Si a eso se suma la caída de la actividad económica, el panorama es muy complicado", agregó.

Violencia.

El 20 de abril pasado fue asesinado el empresario y organizador de fiestas criollas Luis Giménez Pedrín.

Para organizar el armado de un festival, Giménez contrató a dos sujetos oriundos de Montevideo. Uno de ellos, cuyas iniciales son J.S.M.C., fue capturado el 25 de mayo de 2015 en la ciudad de Rivera, señala el auto de procesamiento al que tuvo acceso El País.

Interrogado sobre el crimen, el acusado dijo que, su compañero de trabajo, H.F., hacía varios días que estaba enojado con el fallecido debido a supuestas malas condiciones laborales y que, por ello, debían matarlo y robarle todo lo que tenía; incluso planificó la ruta que harían luego de matarlo.

Los delincuentes estaban alojados en la establecimiento rural de Giménez.

El cómplice expresó que, en la noche del asesinato, su compañero y la víctima salieron a buscar un animal —comadreja o tatú— que rondaba la casa, mientras que él alumbraba con un foco.

"En un momento, H.F. me dijo que ya lo había hecho", relató el acusado.

Señaló que su compañero se acercó a la víctima y le escuchó un ronquido como si todavía estuviera vivo. "Le tapó la cabeza con una bolsa que había dejado en el lugar con ese propósito. Luego le ató los pies y la manos, porque se movía".

El arma utilizada fue un fierro que luego arrojaron en un tajamar cercano.

Luego de robar dinero y bienes de Giménez, los dos homicidas se desplazaron por varios departamentos. Vivían de cambiar los dólares o canjear los objetos robados hasta que fueron capturados por la Policía.

Marcha por Milvana salomone en Florida

El sábado 6, familiares y amigos de Milvana Salomone marcharon por el centro de Florida exigiendo la rápida aparición de la médica. Salomone desapareció el 17 de mayo pasado. El sábado 6 Milvana cumplió 48 años. Sin importar la lluvia, los manifestantes aplaudieron durante el recorrido de la marcha. Esta comenzó en la explanada de la bandera y finalizó en la capilla de San Cono. La Policía obtuvo algunos hallazgos tras estudiar filmaciones del pasaje de la camioneta de Milvana.

ALGUNOS CASOS QUE CONMOVIERON A FLORIDA Y ALEDAÑOS

Cerro Colorado

El 25 de mayo de 2012, tres delincuentes coparon la casa de un comerciante. Allí agredieron y maniataron a una mujer de 82 años. Se llevaron una elevada suma de dinero.

PIcada Martínez

El 30 de mayo de 2012, rapiñeros mataron a golpes al productor rural Leonardo Marrero Muniz, de 56 años. Los homicidas fueron capturados poco después: uno de ellos tenía 15 años y el otro 22.

Sarandí Grande

A mediados de 2012, una banda de asaltantes copó el comercio "Lo de Menchaca". Tras atar al comerciante, se llevaron dinero y otros objetos de valor.

Ciudad de Florida

El 27 de julio de 2013, la misma banda efectuó un copamiento a la casa del rematador. Amordazaron y maniataron a su esposa y a sus tres hijos de 6, 7 y 11 años. Se fueron cuando el rematador les dio dinero que tenía en su local comercial. En el Juzgado de Florida, el cabecilla de la gavilla de copadores, un expolicía que había integrado la "Polibanda" en 1999, Pablo B., fue reconocido por un testigo cuando, sin capucha, le preguntó dónde quedaba el comercio de Menchaca. El comerciante reconoció en el juzgado la voz de varios integrantes de la banda.

Zonas rurales

El 10 de abril del año pasado, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado desarticuló otra gavilla —integrada por delincuentes montevideanos y canarios— que realizaba copamientos y hurtos en estancias. Los delincuentes efectuaron atracos a establecimientos agropecuarios ubicados en Florida, Flores, Durazno y Lavalleja. Se llevaban hasta los cubiertos. Tras tres meses de investigaciones, la repartición policial efectuó 10 allanamientos en Montevideo y Canelones. Capturó a cinco delincuentes, quienes fueron procesados por la Justicia.

Terminal

El 19 de abril de este año, tres individuos encapuchados y armados rompieron el vidrio de una puerta de entrada a la terminal, ingresaron al local de la empresa de transporte CITA —cerrado a esa hora— y lo asaltaron. No conformes con el botín, siguieron su raid criminal en el bar de la terminal de pasajeros, donde redujeron y robaron las pertenencias a los clientes presentes para luego encerrarlos en la cocina. A uno de los clientes lo hirieron con un culatazo.

Familiares y amigos de Milvana marcharon exigiendo su pronta aparición. Foto: D. Fontes

Varios crímenes recientes han generado conmoción en el departamentoEDUARDO BARRENECHE