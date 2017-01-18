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El País Información

Delincuentes robaron $ 200.000 de un depósito en Cerrito de la Victoria

18/01/2017, 18:24
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La Policía actuó en el caso de la rapiña contra los ancianos e hizo dos detenciones.
INCAUTACION CELULARES Y PASTA BASE,SECCIONAL 13,ND 20080117 - INES GUIMARAENS, PATRULLERO ,AUTO POLICIA 911
INES GUIMARAENS

Dos hombres encapuchados y con armas largas ingresan al lugar, mientras que un tercero esperó en el vehículo para vigilar la zona.

Esta tarde tres delincuentes asaltaron con armas largas y pasamontañas un local en la zona del Mercado Modelo, ubicado en Jaime Roldós y Pons esquina Manuel de Salas, informó Subrayado.

Los asaltantes llegaron en un auto Chevrolet Vectra de color gris y dos se bajaron encapuchados. Al salir del vehículocon los pasamontañas y las armas en las manos alertaron a las personas que pasaban por la zona.

El tercero se quedó vigilando el lugar, se bajó del auto también con el pasamontañas y durante unos segundos se pasea con un arma larga en la mano.

Los hombres lograron robar aproximadamente200.000 pesos y cartones de cigarros, y no lesionaron a ninguna persona.

El robo fue denunciado en la Seccional 13 de Montevideo y detectives de la Zona Operacional N°2 analizan un video captado por una cámara de vigilancia del lugar.

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La Policía actuó en el caso de la rapiña contra los ancianos e hizo dos detenciones.

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