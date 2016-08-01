Delincuentes balearon en la cabeza a la dueña de un almacén

Tiene 50 años y se encontraba trabajando en su almacén de Canelones cuando fue sorprendida por dos delincuentes que intentaron robarle y la balearon en la cabeza.

Este lunes una mujer de 50 años se encontraba atendiendo el almacén que tiene en la zona de Empalme Olmos, en el departamento de Canelones.

En determinado momento ingresaron al comercio dos hombres armados y le exigieron el dinero de la caja a la trabajadora. Uno de los delincuentes realizó un disparo hacia la mujer y la hirió en la cabeza.

Según supo El País la víctima fue trasladada a un centro de salud donde permanece internada en estado grave.

Mientras, la Policía busca a los dos hombres, que en el momento del robo vestían camperas de nylon y se desplazaban en una moto roja.



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