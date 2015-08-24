Delincuentes balearon a un policía y otros tres agentes se accidentaron

Todo comenzó cuando un móvil intervino en una rapiña. Allí delincuentes balearon a un agente y luego, cuando otros dos patrulleros se dirigían como apoyo y en busca de los rapiñeros, chocaron.

Un móvil policial con dos agentes intervino en una rapiña ocurrida ayer sobre las 20:30 horas en Camino Anonio Rubio y Camino Francisco Lecocq.

Allí un hombre de 42 años fue rapiñado por cuatro delincuentes que luego de robarle escaparon. Un patrullero, al cruzarse con los sospechosos, los comenzó a perseguir.

Eran cuatro e iban en dos motos. Uno de ellos disparó varias veces, según informa Jefatura de Policía de Montevideo, e hirió en la cara a uno de los agentes, de 25 años. Los delincuentes lograron escapar.

Momentos después, en Galileo y Domingo Basso, cerca del lugar, chocaron dos patrulleros que iban en apoyo buscando a los rapiñeros.

Tres efectivos resultaron politraumatizados, y uno de ellos debió ser rescatado por Bomberos.

Los cuatro efectivos se recuperan en el Hospital Policial.



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